絶対に外さないと思う「岩手県のお土産」ランキング！ 2位「南部せんべい」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが続くこの季節、あたたかい飲み物と一緒に楽しむ地域の名産品は格別の癒やしを届けてくれます。 自宅で過ごす冬のひとときを豊かに彩る、現地ならではのこだわりが詰まった商品をまとめました。
All About ニュース編集部では、2026年1月9日、全国20〜60代の男女250人を対象に、「絶対に外さないお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、絶対に外さないと思う「岩手県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：南部せんべい（巖手屋）／50票岩手の伝統菓子として真っ先に名が挙がる「南部せんべい」。小麦粉を原料とした素朴な生地に、香ばしい胡麻や落花生をたっぷり混ぜ込んだ味わいは、どこか懐かしさを感じさせます。伝統的なものから、さきいかやりんごチップをのせたものまで種類が豊富で、老若男女に好まれる安定感があります。
1位：かもめの玉子（さいとう製菓）／84票三陸を飛び交うかもめをモチーフにした「かもめの玉子」が堂々の1位です。しっとりとした黄味あんをカステラ生地で包み、ホワイトチョコレートでコーティングした優しくぜいたくな甘さが特徴。見た目のかわいらしさと、三陸を代表する銘菓としての知名度で多くの票を集めました。
