野原ひろし、昼メシに本気　スピンオフアニメ「昼メシの流儀」DVD化

テレビアニメ「クレヨンしんちゃん」の公式スピンオフとして話題を集めた「野原ひろし 昼メシの流儀」が、DVD化されることが分かりました。

発表したバンダイナムコフィルムワークスによると、発売日は1月28日です。

本作は、2025年10月から12月にかけてBS朝日で放送されたアニメで、主人公はおなじみ野原家の大黒柱・野原ひろし。しんちゃんの父としてではなく、「働くサラリーマン」としてのひろしが、限られたお小遣いと昼休みの時間をフル活用し、全力で昼メシと向き合う姿を描いた作品です。

原作は累計発行部数80万部を突破している同名のグルメ漫画で、今回が待望のアニメ化となりました。

アニメーション制作を手がけたのは、「秘密結社 鷹の爪」などで知られるディー・エル・イー。フラッシュアニメーションならではのテンポ感と、どこかクセになる独特の空気感が特徴です。

ひろし役はテレビアニメ版「クレヨンしんちゃん」と同じく森川智之さんが担当し、作品オリジナルキャラクターの高桐あきたけ役には俳優の高杉真宙さんが起用されています。そして、オープニング主題歌は、新進気鋭のアーティスト・Mega Shinnosukeさんが担当しています。

DVDには全12話を2枚組で収録。さらに映像特典として、ノンクレジットのオープニング・エンディング映像や、各話の資料集（静止画）、PV、DVD発売告知CMなども収められています。放送を見逃した人はもちろん、ひろしの“顔芸”や昼メシへのこだわりをじっくり味わいたいファンにも嬉しい内容です。

価格は税込6380円。しんちゃん本編では見られない“昼休み限定”の野原ひろし。その流儀が詰まった一本です。

（C）臼井儀人・塚原洋一／「野原ひろし 昼メシの流儀」製作委員会

