「それだけ？」やす子、昼飯ショットに心配の声「お弁当は支給されていないの？」「足りるかな？」
お笑いタレントのやす子さんは1月26日、自身のXを更新。撮影後のランチの様子を公開しました。
しかしファンからは、「ご苦労様です」「寒いときはラーメンですよね」「ちょっと遅めのお昼ご飯 カップラーメンだけで足りるかな？」「お昼はそれだけ？ 足りないよーー」「栄養取ってインフルとかにならないように気を付けて下さいねー」「え？ お弁当は支給されていないの？」などと、仕事後のシンプルすぎる昼食に心配の声も上がりました。
「カップラーメンだけで足りるかな？」やす子さんは「ヒルナンデスありがとうございました #昼飯」とつづり、1枚の写真を投稿。バラエティー番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）に出演した後の楽屋での様子です。やす子さんはインスタントのカップ麺を食べています。太めの麺をおいしそうに頬張る姿が印象的です。
別日にもラーメンショット披露20日の投稿でも「フジテレビ飯 家系ラーメン650円」と、ラーメンの写真を公開していたやす子さん。ラーメンが好きなのかもしれません。気になる人は、ぜひチェックしてみてください。
