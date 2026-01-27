お笑いタレントのやす子さんは1月26日、自身のXを更新。撮影後のランチの様子に注目が集まっています。（サムネイル画像出典：やす子さん公式Xより）

「カップラーメンだけで足りるかな？」

やす子さんは「ヒルナンデスありがとうございました #昼飯」とつづり、1枚の写真を投稿。バラエティー番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）に出演した後の楽屋での様子です。やす子さんはインスタントのカップ麺を食べています。太めの麺をおいしそうに頬張る姿が印象的です。

しかしファンからは、「ご苦労様です」「寒いときはラーメンですよね」「ちょっと遅めのお昼ご飯　カップラーメンだけで足りるかな？」「お昼はそれだけ？　足りないよーー」「栄養取ってインフルとかにならないように気を付けて下さいねー」「え？　お弁当は支給されていないの？」などと、仕事後のシンプルすぎる昼食に心配の声も上がりました。

別日にもラーメンショット披露

20日の投稿でも「フジテレビ飯　家系ラーメン650円」と、ラーメンの写真を公開していたやす子さん。ラーメンが好きなのかもしれません。気になる人は、ぜひチェックしてみてください。

(文:中村 凪)