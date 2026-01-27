『名探偵コナン』×「GU」がコラボ！ 劇場版最新作の鍵を握る“萩原千速”デザインが登場へ
「GU」の公式Xが、1月26日（月）に更新。テレビアニメ『名探偵コナン』とコラボレーションしたコレクションがお披露目された。
【写真】答えられた？ 『名探偵コナン』コラボを匂わせていたクイズ
■“物語の鍵を握る3つのKEY”がテーマ
今回登場するのは、“物語の鍵を握る3つのKEY”をテーマに、作中の重要人物や印象的なセリフなど、『名探偵コナン』の世界観に欠かせないモチーフを落とし込んだコレクション。
ウィメンズは、KEY WORD（＝印象的なセリフ）とKEY ITEM（＝物語に欠かせないモチーフ）にフォーカスを当てたラインナップを用意。第1話で、新一が子どもの姿になってしまうトロピカルランドのモチーフと、新一のセリフの「ちゃんと覚えてるよ!!明日の10時、トロピカルランド!!」をグラフィックに落とし込んだ1枚などがそろう。
また、劇場版『名探偵コナン』シリーズ29作目となる『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（はいうぇいのだてんし）』の参加が決まりファンの注目を集める神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員・萩原千速をモチーフにしたTシャツには、バイクに乗った千速がコナンを助け出す初登場シーンと、彼女にまつわる蘭の言葉「この世に風の女神様がいるとしたら…多分…こんな顔をしているんだろうと…わたしは…思った!!」が描かれている。
そのほか、KEY WORD（＝印象的なセリフ）とKEY PERSON（＝重要人物）にフォーカスを当てたメンズコレクションや、コナン、新一と蘭、平次と和葉を象徴するモチーフをあしらったパジャマも展開。
販売は、4月3日（金）から、全国の「GU」店舗および公式オンラインストアで開始予定だ。
ちなみに「GU」の公式Xは、1月25日（日）に、「ボード、ワード、ホルダーに共通するものってなにかな？」というクイズと特徴のある人物のシルエットを施した画像を投稿し、本コラボを匂わせていた。
引用：「GU」公式X（@gu_global）
