¡Ö¶¯ð×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤¬ÍèÆüÂ¨Îý½¬¡¡º¸Ê¢Ä¾¶ÚÄË¤Çºòµ¨1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤·¤â´û¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥«¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬27Æü¡¢ÃÞ¸å¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤Ë¤Ï9¾¡¤ò¾å¤²¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ëº¸Ê¢Ä¾¶Ú¤òÄË¤á¡¢1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡25Æü¤ËÍèÆü¤·¡¢ÃÞ¸å¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡£ºòÇ¯Ëö¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¸þ¤³¤¦¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤âÅê¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼Î©¤¿¤»¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼ÂÀï¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯ÃÊ³¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸µµ¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¸ª¤ä²¼È¾¿È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤è¤ê¶¯ð×¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£