宮崎・小林市の車両火災で消防車両出動 野尻町紙屋の今別府地区付近 約20分後鎮火（1月27日午前11時18分ごろ）

2026年1月27日 12時24分

宮崎県西諸広域消防本部によると、27日午前11時18分ごろ、小林市野尻町紙屋の今別府地区付近で車両火災が発生し、消防車両が出動した。同11時37分に鎮火した。

西日本新聞