½°±¡Áª¾¡ÇÔ¥é¥¤¥ó¡¡¼óÁê¡Ö²áÈ¾¿ô¡×¡ÄËÜ²»¤Ï¡Ö°ÂÄêÂ¿¿ô¡×¡¡ÃæÆ»¤Ï¤¢¤¤¤Þ¤¤ÀïÎ¬
¡¡¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦½°±¡Áª¤¬27Æü¡¢¸ø¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¼óÁê¤Ï¾¡ÇÔ¥é¥¤¥ó¤ò¼«Ì±ÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¤è¤ëÍ¿ÅÞ¡Ö²áÈ¾¿ô¡×¡Ê233µÄÀÊ¡Ë¤Ë¿ø¤¨¤¿¡£¡ÈËÜ²»¡É¤ÏÍ¿ÅÞ¡Ö°ÂÄêÂ¿¿ô¡×¡Ê243µÄÀÊ¡Ë¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¹â¤¤Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤ËÅÞ»Ù»ýÎ¨¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸øÌÀÅÞÉ¼¤â¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¤¿¤áÍ½ËÉÀþ¤òÄ¥¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤ÏÀª¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤º¡¢ÌÜÉ¸µÄÀÊ¿ô¤âÂù¤¹¤Ê¤É¼åµ¤¤Ê»ÑÀª¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
¡¡¡ÖÍ¿ÅÞ¤Ç²áÈ¾¿ô¤ÏÂ¿¾¯¹µ¤¨¤á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤è¤ê¤â¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¡¢µÄÀÊ¤ò»ò¤ê¤¿¤¤¡×¡£26Æü¤ÎÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¡£¾¡ÇÔ¥é¥¤¥ó¤òÌä¤ï¤ì¤¿¼óÁê¤Ï¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¼«°ÝÏ¢Î©À¯¸¢¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÎ×¤à½°±¡Áª¡£¸ø¼¨Á°ÀªÎÏ¤Ï¼«Ì±198¡¢°Ý¿·34¤Ç¡¢¡Ö²áÈ¾¿ô°Ý»ý¤Ç¤ÏÁªµó¤Î°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê¼«Ì±½ÅÄÃ¡Ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬Â¿¤¤¡£À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼óÁê¤¬¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢½°±¡¤Î¾ïÇ¤°Ñ°÷Ä¹¤òÍ¿ÅÞ¤ÇÆÈÀê¤Ç¤¤ë¡Ö°ÂÄêÂ¿¿ô¡×¡£Á°²ó½°±¡Áª¤Ç¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ËÅ¾Íî¤·¡¢ÌîÅÞ¤ËÅÏ¤·¤¿Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤Ê¤É½ÅÍ×¥Ý¥¹¥È¤ò¡ÖÀäÂÐ¤Ë¼è¤êÊÖ¤¹¡×¤È¼þ°Ï¤Ë°Õµ¤¹þ¤à¡£¡ÖÀ¯¼£¤Î°ÂÄê¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶¯µ¤¤Ê¤Î¤Ï¼óÁê¼þÊÕ¤À¡£¸Å²°·½»ÊÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¼«Ì±¡ÊÃ±ÆÈ¡Ë²áÈ¾¿ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£¼«Ì±¤Ç35µÄÀÊÄ¶¤Î¾åÀÑ¤ß¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌîÅÞ¤¬È¿ÂÐ¤·¤Æ¤âÍ¿ÅÞ¤Î¤ß¤ÇË¡°Æ¤òÄÌ¤»¤ë¡ÖÀäÂÐ°ÂÄêÂ¿¿ô¡×¡Ê261µÄÀÊ¡Ë¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£²ó¤Ï³ÆÁªµó¶è¡Ö1Ëü¡Á2ËüÉ¼¡×¤È¤µ¤ì¤ë¸øÌÀÉ¼¤¬Åö¤Æ¤Ë¤Ç¤¤º¡¢·ãÀï¶è¤Ç¤Î¶ìÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×·ëÅÞ¸å¤â¡¢¼«Ì±Æâ¤Ë¤Ï¡Ö26Ç¯¤â¸øÌÀ¤ÈÇÝ¤Ã¤¿´Ø·¸¤ÏÊø¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÊÃæ·ø¡Ë¤ÈÉ¼¤ÎÍ»ÄÌ¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¡£¿åÌÌ²¼¤Ç¸øÌÀÉ¼¤ÎÁèÃ¥Àï¤¬·ã²½¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸øÌÀÉ¼¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Ï¤º¤Î¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤âÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¤¡£¿·ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤ÏÄãÌÂ¤·¡¢¡Öµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÊÃæ·ø¡Ë¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞÂ¦¤¬°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤ä¸¶È¯À¯ºö¤ÇÂÅ¶¨¤ò½Å¤Í¡¢¥ê¥Ù¥é¥ëÉ¼¤¬Æ¨¤²¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¡ÖÈæ³ÓÂè1ÅÞ¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦´èÄ¥¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢ÌÜÉ¸µÄÀÊ¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¸½ÍµÄÀÊ¤Î°Ý»ý¡×¤ÈÍÞÀ©Åª¡£À¯¸¢¸òÂå¤Ë¤Ï¤Û¤Ü¿¨¤ì¤º¡¢¡ÖÀ¯³¦ºÆÊÔ¤Î¤¦¤Í¤ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ÈÛ£Ëæ¤À¡£
¡¡¶áÇ¯Ìö¿Ê¤¹¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ä»²À¯ÅÞ¤ÏÅÞÀª¤ò¤Û¤ÜÊÝ¤Á¡¢ÆÃ¤ËÁªµó¶¨ÎÏ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¹ñÌ±¤È¤Ï¶¥¹ç¤¹¤ëÁªµó¶è¤â¤¢¤ë¡£Î©Ì±½Ð¿È¤Î½ÅÄÃ¤Ï¡Ö¸øÌÀÉ¼¤ò·×»»ÄÌ¤ê¼è¤ê¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤«¤ËÉý¹¤¯Ì±°Õ¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤«¡£¼ºÇÔ¤¹¤ì¤Ð¡¢¿·ÅÞ¤¬¶õÃæÊ¬²ò¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ê´äÃ«½Ö¡¢¸ÅÀîÂçÆó¡¢»³¸ý¿·ÂÀÏº¡Ë
