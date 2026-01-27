衆議院選挙公示 静岡県内8小選挙区に26人立候補届け出 2月8日投開票 各選挙区の顔触れは
衆議院選挙は1月27日に公示されました。静岡県内8つの選挙区には、これまでに26人が立候補の届け出を済ませました。
静岡1区です。これまでに立候補したのは、届け出順に▼共産党の新人、鈴木節子さん ▼国民民主党の新人、柴田将平さん ▼自民党の前職、上川陽子さん の3人です。
静岡2区は届け出順に▼中道改革連合の前職、鈴木岳幸さん ▼自民党の前職、井林辰憲さん の2人です。
静岡3区は届け出順に
静岡4区は届け出順に▼自民党の前職、深沢陽一さん ▼れいわ新選組の新人、鈴木智さん ▼参政党の新人、高田晃宏さん ▼国民民主党の前職、田中健さん の4人です。
静岡5区は届け出順に▼中道改革連合の新人、中村正善さん ▼自民党の前職、細野豪志さん ▼共産党の新人、下山一美さん の3人です。
静岡6区は届け出順に▼参政党の新人、輦止保教さん ▼自民党の前職、勝俣孝明さん ▼中道改革連合の前職、渡辺周さん の3人です。
静岡7区は届け出順に▼国民民主党の新人、北野谷富子さん ▼参政党の新人、袴田サヤカさん ▼自民党の前職、城内実さん の3人です。
静岡8区は届け出順に▼自民党の新人、稲葉大輔さん ▼共産党の新人、村田優哉さん ▼参政党の新人、神田綾乃さん ▼中道改革連合の前職、源馬謙太郎さん の4人です。
候補者は、それぞれの選挙区で政策を訴えています。
立候補の届け出は27日午後5時までで、投開票は2月8日です。