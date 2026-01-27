衆議院選挙は1月27日に公示されました。静岡県内8つの選挙区には、これまでに26人が立候補の届け出を済ませました。

【写真を見る】衆議院選挙公示 静岡県内8小選挙区に26人立候補届け出 2月8日投開票 各選挙区の顔触れは

静岡1区です。これまでに立候補したのは、届け出順に

▼共産党の新人、鈴木節子さん

▼国民民主党の新人、柴田将平さん

▼自民党の前職、上川陽子さん

の3人です。

静岡2区は届け出順に

▼中道改革連合の前職、鈴木岳幸さん

▼自民党の前職、井林辰憲さん

の2人です。

静岡3区は届け出順に

▼自民党の新人、山本裕三さん

▼参政党の新人、中橋辰也さん

▼共産党の新人、竹村真弓さん

▼中道改革連合の前職、小山展弘さん

の4人です。

静岡4区は届け出順に

▼自民党の前職、深沢陽一さん

▼れいわ新選組の新人、鈴木智さん

▼参政党の新人、高田晃宏さん

▼国民民主党の前職、田中健さん

の4人です。

静岡5区は届け出順に

▼中道改革連合の新人、中村正善さん

▼自民党の前職、細野豪志さん

▼共産党の新人、下山一美さん

の3人です。

静岡6区は届け出順に

▼参政党の新人、輦止保教さん

▼自民党の前職、勝俣孝明さん

▼中道改革連合の前職、渡辺周さん

の3人です。

静岡7区は届け出順に

▼国民民主党の新人、北野谷富子さん

▼参政党の新人、袴田サヤカさん

▼自民党の前職、城内実さん

の3人です。

静岡8区は届け出順に

▼自民党の新人、稲葉大輔さん

▼共産党の新人、村田優哉さん

▼参政党の新人、神田綾乃さん

▼中道改革連合の前職、源馬謙太郎さん

の4人です。

候補者は、それぞれの選挙区で政策を訴えています。

立候補の届け出は27日午後5時までで、投開票は2月8日です。