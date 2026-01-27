自分で仕上げる参加体験型スイーツ体験 真っ白なショートケーキを“推し色”で染める
札幌東急REIホテル（北海道・札幌市中央区）は、2月21日から4月20日までの期間、土・日・月曜日限定で「推し色スイーツブッフェ」を開催する。
【写真】ぷっくりハート型がかわいいケーキ「モン・クール」
同イベントは、参加体験型のスイーツブッフェ。自由な組み合わせで“推し”への愛を表現できる「スイーツブッフェ形式」となっている。テーマカラーは全9色（赤・黄・青・オレンジ・ピンク・黒・紫・緑・白）。推し色に染めるパレットケーキをはじめとする週替わりのテーマカラーで登場する8種のスイーツ、推し色を作れる「モクテルバー」など、視覚と味覚で推しへの愛を表現できるメニューが勢ぞろい。
さらに、お祝い用のプレートや数字キャンドル、お土産にうれしい焼き菓子詰め放題など、記念日やオフ会を盛り上げるオプションも用意。ホテルメイドのスイーツに囲まれて、推しへの愛を表現する特別なひとときとなる。
目玉となるのは、真っ白なショートケーキ。この真っ白なキャンバスに、推し活に欠かせない「メンバーカラー」に対応した9種類のカラフルなクリームやアルファベットチョコレートをトッピングできる。友人同士でそれぞれの「推し色ケーキ」を並べれば、テーブルの上は華やかなフォトスポットに早変わり。見て、作って、食べて楽しめる、三拍子そろった特別な体験ができる。
そのほか、開催週によって異なるテーマカラーに合わせた特別な7種のスイーツを用意。“私の心”という名のハート型ケーキ「モン・クール」をはじめ、衣装のようなかわいらしさの「フリルモンブラン」、リボンでドレスアップした「シャルロットフリュイ」など、推しへの愛を表現するのにふさわしいアイテムが勢ぞろい。さらに、全9色がそろう「カラフルマカロン」や、黒色推し必見の「黒ゴマのバスクチーズケーキ」、赤・ピンク推しにぴったりの「苺のティラミスパルフェ」など、味も見た目もこだわり抜いたスイーツが推し活を鮮やかに彩る。なお、テーマカラーは週替わりで6〜7色が登場。提供するカラーの組み合わせやスケジュールは、公式WEBサイトにて。
各スイーツと合わせて楽しみたいのが、9色の特製ドリンクが作れるセルフスタイルのモクテル（ノンアルコールカクテル）バー。フルーティーな「黄（パッションフルーツ）」や「赤（ストロベリー）」、清涼感あふれる「緑（グリーンミント）」など、推し色ごとに異なるフレーバーを用意した。備え付けのレシピボードを見ながら、シロップ、ソーダ、乳酸飲料などを自由に組み合わせると、自分だけの推しドリンクが完成。ソーダを注いでグラデーションを作ったり、レモンやサクランボをトッピングしてレトロかわいく仕上げたり、写真映えすること間違いなし。バーテンダー気分で、世界に一杯だけのオリジナルドリンクを楽しめる。ほかにも、9種の紅茶やコーヒー、カフェオレなども提供。
「推しの誕生日を盛大に祝いたい」「デビュー記念日を彩りたい」といった想いに応えるオプションも用意。大切な記念日には、名前やお祝いメッセージを入れた「特製チョコレートプレート（有料・要予約）」や、推しの年齢や周年を表す「数字キャンドル（有料）」がおすすめ。ほかにも、無料でカゴやバラの花、ミニクラウン（王冠）など、レンタルアイテムも多数用意。推し色ケーキに添えれば、とっておきの推し撮りスポットが完成する。また、楽しい時間の余韻を自宅まで持ち帰れる「焼き菓子詰め放題（有料）」も実施する。
■開催概要
開催期間：2月21日（土）〜4月20日（月）
※土・日・月曜日限定
時間：午後3：30〜午後6：00（利用時間最大2時間30分）
場所：札幌東急REIホテル 1階 レストラン「サウスウエスト」
料金（税サ込）：大人3000円／小学生1500円／未就学児無料
