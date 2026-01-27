東京都水道局、都民へ「節水のお願い」 奥多摩湖の貯水量の状況を説明…「切実な問題」と反響
東京都水道局は26日、公式サイトに「節水のお願い」を掲載した。
【画像】東京都水道局が呼びかけ…「現状、都民の皆さまへの給水の影響はありませんが」（全文）
「小河内貯水池（奥多摩湖）の貯水状況と節水のお願いについて」と題し、情報を更新。
「現在、小河内貯水池（奥多摩湖）の貯水量が、平年に比べて大幅に低くなっており、平成に入って以降、最低を記録した8,600万m3を下回りました」と説明した。
公式Xでも投稿しており、「切実な問題です。雨に降ってほしいです」「あめあめふれふれ〜」などの声が寄せられている。
その上で「水道局では、利根川・荒川水系など他の水源も活用しており、現状、都民の皆さまへの給水の影響はありませんが、限りある水資源を大切に使っていくためにも、節水へのご協力をお願いいたします」と呼びかけている。
