衆議院選挙が1月27日に公示され、新潟県内5つの小選挙区にこれまでに19人が立候補しています。19人の顔ぶれを紹介します。(届け出順)

■新潟1区

西村 智奈美 候補(59)　中道・前
内山 航 候補(44)　自民・新
小池 幸夫 候補(53)　参政・新
伊藤 和成 候補(47)　維新・新
中村 岳夫 候補(50)　共産・新

【中道・西村智奈美候補】
「総選挙を通して裏金問題にきっちりとけじめをつけさせていただきたいと私は思っている」

【自民・内山航候補】
「新潟1区には政権与党につながる国会議員がいないんです。それがいかに私たちにとって不利なことか」

【参政・小池幸夫候補】
「日本を好きな外国人には来てほしいと思いますが、日本のこともわかった上で来てほしいと思う」

【維新・伊藤和成候補】
「日本維新の会は副首都構想というものを掲げさせていただいている。副首都はここに作るのが1番望ましい」

【共産・中村岳夫候補】
「物価高で私たちの暮らし大変です。その物価高を上回る賃上げを実現しましょう」

■新潟2区

平井 恵里子 候補(47)　参政・新
金井 典子 候補(50)　維新・新
国定 勇人 候補(53)　自民・前
菊田 真紀子 候補(56)　中道・前

■新潟3区

佐久間 慶子 候補(41)　参政・新
黒岩 宇洋 候補(59)　中道・前
斎藤 洋明 候補(49)　自民・前

■新潟4区

鷲尾 英一郎 候補(49)　自民・元
米山 隆一 候補(58)　中道・前
野村 泰暉 候補(27)　国民・新
大矢 寿乃 候補(46)　参政・新

■新潟5区

梅谷 守 候補(52)　中道・前
高野 直行 候補(48)　参政・新
高鳥 修一 候補(65)　自民・元

立候補の届け出は午後5時までで、投開票は2月8日に行われます。