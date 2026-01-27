ヤンキースは26日（日本時間27日）、FAとなっていたコディ・ベリンジャー外野手（30）と5年の再契約を結んだと正式発表した。米メディアによると、総額1億6250万ドル（約257億2000万円）で2027年、28年シーズン終了後のオプトアウト（契約破棄）条項が含まれているという。

ベリンジャーは2013年のMLBドラフト4巡目（全体124位）でドジャースから指名され、17年にメジャーデビューし、同年の新人王を獲得。19年には打率・305、47本塁打、115打点でシーズンMVPに輝き、20年のワールドシリーズ制覇にも貢献した。

ただ、翌21年以降はケガの影響もあって成績が下降。22年シーズン後にノンテンダーFAとなった。

23年からカブスでプレーし、24年シーズン後にヤンキースにトレード移籍。昨季はヤ軍で152試合に出場し、打率・272、29本塁打、98打点だった。

ヤンキースとの再契約が濃厚とみられていたが、契約交渉が難航した理由として、大リーグ公式サイト「MLB.com」はベリンジャー側が7年の長期契約を求めたと報じた。

ベリンジャーとの再契約により、ヤンキースの外野はジャッジが右翼、グリシャムが中堅、ベリンジャーが左翼を守ることが濃厚で、22歳の若手外野手・ドミンゲス、若手有望株のスペンサー・ジョーンズがトレードになる可能性が高いとも報道した。