²Ã²ì¤Þ¤ê¤³¡Ö½÷¾¤Ë¤Ê¤ê¤½¤³¤Í¤¿¡×¤«¤Ä¤ÆÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¿¦¶È¤Ï¡Ö³Ñ±É¤µ¤ó¤È¤«Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦²Ã²ì¤Þ¤ê¤³¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¿¦¶È¤Ë¸ÀµÚ¤·¡Ö¤Ê¤êÂ»¤Í¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤Þ¤ë¤Ç20Âå¤Ê²Ã²ì¤Þ¤ê¤³¤Î¥â¥À¥ó¤ÊÃåÊª»Ñ
¡¡²Ã²ì¤Ï¡¢1·î26ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ë¤Ë¡¢¡È60Ç¯Íè¤Î¿ÆÍ§¡É¤È¤¤¤¦ÉÚ»ÎâÃÆàÈþ¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ40ºÐ¤Î²Ã²ì¤¬½Ð±é¤·¤¿²áµî±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥â¥À¥ó¤ÊÃåÊª»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿²Ã²ì¤Ë¹õÌø¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÃÝµ×Ì´Æó¤Î³¨¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡ÊÈþ¤·¤µ¡Ë¡×¤ÈÉ½¸½¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ²Ã²ì¤Ï¡Ö¤½¤ó¤ÊÂç¤²¤µ¤Ê¡×¤È¸¬Â½¤·¤Ä¤Ä¤â¡ÖÃåÊª¤ÏÍ£°ì¤Îºâ»º¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤¹¡£
¡¡²Ã²ì¤Î¼«Âð¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î°Ê³°¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¾þ¤êµ¤¤Î¤Ê¤¤²È¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÍè¤¿¿Í¤¬½÷Í¥¤µ¤ó¤Î¤ª¤¦¤Á¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤Î¤À¤È¾Ð¤¦¡£¤·¤«¤·¡ÖÍ£°ì¡¢½÷¤Î¤¦¤Á¤À¤Ê»×¤¦¤Î¤Ï¡¢ÏÂ¥À¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡×¤È¤â¸À¤¤¡Ö¼ã¤¤¤È¤¤Ë¸åÀè¹Í¤¨¤º¤Ëºî¤Ã¤¿ÃåÊª¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¤Í¡¢ÎÁÄâ¤Î½÷¾¤µ¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ë¤¹¤´¤¯Æ´¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤ÎÁÄâ¤Ç¤Í¡¢»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤Í¡£ËèÆü¤¤¤¤¤ªÃåÊªÃå¤Æ¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤ÃË¤ÎÈÄÁ°¤Ê¤ó¤«¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤Î¶Ú¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä³Ñ±É¤µ¤ó¤È¤«Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤¦¤¤¤¦ÎÁÄâ¤Ç¡Ø¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¤º¤Ã¤È¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê40Ç¯Á°¤Î¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¤ß¤Æ²Ã²ì¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤êÂ»¤Í¤¿¤Í¡×¤È¼«µÔµ¤Ì£¤Ë¤³¤Ü¤¹¤ÈÉÚ»Î¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£ÃåÊª»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£
¡Ê¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤è¤ê¡Ë