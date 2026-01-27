¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡ÙÌÓÍøÃµÄå»öÌ³½ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÏÃÏÌ£¤Ê¤Î¤Ë1²¯7,500Ëü±ßÄ¶¡Ä½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ï¡Ö·î47Ëü±ß¡×
¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÌÓÍøÃµÄå»öÌ³½ê¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï²¿µ¤¤Ê¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö»öÌ³½ê·ó¼«Âð¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤òÅÔÆâ¤ÎÉÔÆ°»º¤È¤·¤Æ¸½¼ÂÅª¤Ë¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î²Á³Ê¤Ï°Õ³°¤Ë¤âÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Î©ÃÏ¤ä·úÊªµ¬ÌÏ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÌÓÍøÃµÄå»öÌ³½ê¤ÎÅÚÃÏ¡¦·úÊª²Á³Ê¤ò»î»»¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤È²¾Äê¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¡¢Ëè·î¤ÎÊÖºÑ³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥Ê¥ó¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹½»¤Þ¤¤¤Ï¡Ö»öÌ³½ê·ó¼«Âð¡×
Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¤Ï¡¢1994Ç¯¤Ë¸¶ºî¥Þ¥ó¥¬¤ÎÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢1996Ç¯¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥é¥ó¤ÎÂç¿Íµ¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£Êª¸ì¤Ï¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹â¹»À¸ÃµÄå¡¦¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÓÍøÃµÄå»öÌ³½ê¤Ï¡¢²Í¶õ¤Î½»½ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅìµþÅÔÊÆ²ÖÄ®¸ÞÃúÌÜ39ÈÖÃÏ¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÍÄÌ¤ê¤ÎÂ¿¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë·ú¤Ä»öÌ³½ê·ó¼«Âð¤Ç¡¢1³¬¤¬¡ÖµÊÃã¥Ý¥¢¥í¡×¡¢2³¬¤¬ÌÓÍøÃµÄå»öÌ³½ê¡¢3³¬¤¬ÌÓÍø¾®¸ÞÏº¤ÈÌ¼¡¦Íö¤ä¥³¥Ê¥ó¤Î½»¤Þ¤¤¤È¤¤¤¦¤Ä¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£
·úÊª¤Ï3³¬·ú¤Æ¤Î¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥Ó¥ë¤Ç¡¢¹½Â¤¤ÏÅ´¹üÂ¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ºîÃæ¤ÎÉÁ¼Ì¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ¤Ï150ÖÄøÅÙ(Ìó45ÄÚ)¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê»öÌ³½êÊ»Àß·¿¤Î½»Âð¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¹¡£
ÌÓÍøÃµÄå»öÌ³½ê¤ÎÅÚÃÏ¡¦·úÊª²Á³Ê¤Ï
ÌÓÍøÃµÄå»öÌ³½ê¤Î½êºßÃÏ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹Í»¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡Á¹â±ß»û¼þÊÕ¤äÌÜÇò¡¦ÃÓÂÞÀ¾¸ý¥¨¥ê¥¢¤¬ÆÃ¤ËÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÃæÌî¶èÆâ¤Î¾¦¶ÈÃÏ¤ËÌÓÍøÃµÄå»öÌ³½ê¤¬¤¢¤ë¤È²¾Äê¤·¡¢2025Ç¯¤Î¸ø¼¨ÃÏ²Á¤ò¤â¤È¤ËÅÚÃÏ²Á³Ê¤ò»î»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£ÃæÌî¶è¤Î2025Ç¯¤Î¸ø¼¨ÃÏ²Á(¾¦¶ÈÃÏ)¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢1Ö¤¢¤¿¤êÌó170Ëü4,291±ß(ÄÚÃ±²ÁÌó563Ëü±ß)¤Ç¤¹¡£ÌÓÍøÃµÄå»öÌ³½ê¤¬Æþ¤ë¥Ó¥ë¤ÎÉßÃÏÌÌÀÑ¤ò65Ö(Ìó20ÄÚ)¤È²¾Äê¤¹¤ë¤È¡¢ÅÚÃÏ²Á³Ê¤Î³µ»»¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
170Ëü4,291±ß ¡ß65Ö ¡áÌó1²¯1,078Ëü±ß
¼¡¤Ë·úÊª²Á³Ê¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÅÔÆâ¤Ë3³¬·ú¤Æ¤Î¥Ó¥ë(±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ150ÖÄøÅÙ)¤ò·ú¤Æ¤¿¤È¤¤Î·úÃÛÈñÌÜ°Â¤Ï¡¢Å´¹üÂ¤¤Ç6,500Ëü±ßÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÚÃÏ¤È·úÊª¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È¡¢
1²¯1,078Ëü±ß¡Ü6,500Ëü±ß¡á1²¯7,578Ëü±ß
¤È¤¤¤¦»î»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÓÍøÃµÄå»öÌ³½ê¤Î½»½ê¤òÅìµþÅÔÃæÌî¶è¤È²¾Äê¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î²Á³Ê¤Ï?
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢ÌÓÍøÃµÄå»öÌ³½ê¤Ï·è¤·¤Æ¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÎÉÔÆ°»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ø¼¨ÃÏ²Á¤ÎÊ¿¶Ñ¤äÃ±½ã¤Ê·×»»¤òÍÑ¤¤¤¿»î»»¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î·úÃÛÈñ¤äÎ©ÃÏ¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶â³Û¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ºîÉÊÆâ¤Ç¤Ïµ¤·Ú¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ÎÃµÄå»öÌ³½ê¤¬¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤Ï1¡Á2²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÉÔÆ°»º¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢°õ¾Ý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÊÖºÑ³Û¤ò»î»»
¤Ç¤Ï¡¢ÌÓÍøÃµÄå»öÌ³½ê¤ÎÅÚÃÏ¡Ü·úÊª²Á³Ê¤ò1²¯7,578Ëü±ß¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤ò½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Ëè·î¤ÎÊÖºÑ³Û¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤³¤Ç¤Ï·×»»¤ò´Ê°×²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»öÌ³½ê·ó½»Âð¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°ìÈÌÅª¤Ê½»Âð¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°·¤¨¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ¬¶â¤ò2³äÍÑ°Õ¤·¡¢»Ä¤ê¤òÁ´´ü´Ö¸ÇÄê¶âÍø¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÇÊÖºÑ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢Æ¬¶â¤ÏÊª·ï²Á³Ê¤Î2³ä¤Ë¤¢¤¿¤ëÌó3,516Ëü±ß¤Ç¤¹¡£»Ä¤ê8³ä¡¢Ìó1²¯4,062Ëü±ß¤ò½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç¼Ú¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶âÍø¥¿¥¤¥×¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È35¤Ê¤É¤òÁÛÄê¤·¤¿Á´´ü´Ö¸ÇÄê¶âÍø¡¢¶âÍø¤ÏÇ¯2.08¡ó¡¢ÊÖºÑ´ü´Ö¤Ï35Ç¯(420¤«·î)¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È35¤Î¼ÂºÝ¤ÎÍ»»ñ¸ÂÅÙ³Û¤Ï8,000Ëü±ß¤Ç¤¹(2026Ç¯4·î¡Á¤Ï1²¯2,000Ëü±ß)¡£
¤³¤Î¾ò·ï¤Ç·×»»¤¹¤ë¤È¡¢Ëè·î¤ÎÊÖºÑ³Û¤ÏÌó47Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯´Ö¤Ç¤ÏÌó564Ëü±ß¤ÎÊÖºÑ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ê½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ³Û¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢·è¤·¤Æ·Ú¤¤ÉéÃ´¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢Ëè·î50Ëü±ß¶á¤¯¤òÊÖºÑ
¤³¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÌÓÍøÃµÄå»öÌ³½ê¤Ï¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿»ñ¶â·×²è¤¬É¬Í×¤ÊÉÔÆ°»º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢ºîÃæ¤Ç¤Ï½»Âð¥í¡¼¥ó¤äÉÔÆ°»º¼èÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¹ØÆþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÄÂÂß¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î»î»»¤Ç¤Ï¡¢1³¬¤Î¡ÖµÊÃã¥Ý¥¢¥í¡×¤Î°·¤¤¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤³¤ÎÊª·ï¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢Ëè·î50Ëü±ß¶á¤¤ÊÖºÑ¤ò35Ç¯´ÖÂ³¤±¤ëÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦¤ò¡Ö¤ª¶â¡×¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÉáÃÊ¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿»î»»¤ÎÌÌÇò¤µ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Î»î»»¤Ï¡¢Åý·×¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿´Ê°×Åª¤Ê·×»»¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶â³Û¤äÊÖºÑ³Û¤Ï¤¹¤Ù¤Æ³µ»»¤Ç¤¢¤ê¡¢Àµ³Î¤Ê¿ôÃÍ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊÀßÄê¤Ë´ð¤Å¤¯²Í¶õ¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¤ä½»Âð¥í¡¼¥ó¾ò·ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉðÆ£µ®»Ò ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼(AFP)¡¢¥Í¥Ã¥Èµ¯¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ²ñ¼Ò°÷»þÂå¡¢¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¡¢AFP(ÆüËÜFP¶¨²ñÇ§Äê)»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥»¥ß¥Ê¡¼¤ä¥Þ¥Í¡¼¥³¥é¥à¤Î¼¹É®¤òÅ¸³«¡£ÆÈÎ©¸å¤Ï¥Í¥Ã¥Èµ¯¶È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¹É®¤ä¸Ä¿Í¥Þ¥Í¡¼ÁêÃÌ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¤½¤³¤ÇËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Î©ÃÏ¤ä·úÊªµ¬ÌÏ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÌÓÍøÃµÄå»öÌ³½ê¤ÎÅÚÃÏ¡¦·úÊª²Á³Ê¤ò»î»»¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤È²¾Äê¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¡¢Ëè·î¤ÎÊÖºÑ³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥Ê¥ó¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹½»¤Þ¤¤¤Ï¡Ö»öÌ³½ê·ó¼«Âð¡×
ÌÓÍøÃµÄå»öÌ³½ê¤Ï¡¢²Í¶õ¤Î½»½ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅìµþÅÔÊÆ²ÖÄ®¸ÞÃúÌÜ39ÈÖÃÏ¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ÍÄÌ¤ê¤ÎÂ¿¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë·ú¤Ä»öÌ³½ê·ó¼«Âð¤Ç¡¢1³¬¤¬¡ÖµÊÃã¥Ý¥¢¥í¡×¡¢2³¬¤¬ÌÓÍøÃµÄå»öÌ³½ê¡¢3³¬¤¬ÌÓÍø¾®¸ÞÏº¤ÈÌ¼¡¦Íö¤ä¥³¥Ê¥ó¤Î½»¤Þ¤¤¤È¤¤¤¦¤Ä¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£
·úÊª¤Ï3³¬·ú¤Æ¤Î¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥Ó¥ë¤Ç¡¢¹½Â¤¤ÏÅ´¹üÂ¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ºîÃæ¤ÎÉÁ¼Ì¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ¤Ï150ÖÄøÅÙ(Ìó45ÄÚ)¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê»öÌ³½êÊ»Àß·¿¤Î½»Âð¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¹¡£
ÌÓÍøÃµÄå»öÌ³½ê¤ÎÅÚÃÏ¡¦·úÊª²Á³Ê¤Ï
ÌÓÍøÃµÄå»öÌ³½ê¤Î½êºßÃÏ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹Í»¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡Á¹â±ß»û¼þÊÕ¤äÌÜÇò¡¦ÃÓÂÞÀ¾¸ý¥¨¥ê¥¢¤¬ÆÃ¤ËÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÃæÌî¶èÆâ¤Î¾¦¶ÈÃÏ¤ËÌÓÍøÃµÄå»öÌ³½ê¤¬¤¢¤ë¤È²¾Äê¤·¡¢2025Ç¯¤Î¸ø¼¨ÃÏ²Á¤ò¤â¤È¤ËÅÚÃÏ²Á³Ê¤ò»î»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£ÃæÌî¶è¤Î2025Ç¯¤Î¸ø¼¨ÃÏ²Á(¾¦¶ÈÃÏ)¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢1Ö¤¢¤¿¤êÌó170Ëü4,291±ß(ÄÚÃ±²ÁÌó563Ëü±ß)¤Ç¤¹¡£ÌÓÍøÃµÄå»öÌ³½ê¤¬Æþ¤ë¥Ó¥ë¤ÎÉßÃÏÌÌÀÑ¤ò65Ö(Ìó20ÄÚ)¤È²¾Äê¤¹¤ë¤È¡¢ÅÚÃÏ²Á³Ê¤Î³µ»»¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
170Ëü4,291±ß ¡ß65Ö ¡áÌó1²¯1,078Ëü±ß
¼¡¤Ë·úÊª²Á³Ê¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÅÔÆâ¤Ë3³¬·ú¤Æ¤Î¥Ó¥ë(±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ150ÖÄøÅÙ)¤ò·ú¤Æ¤¿¤È¤¤Î·úÃÛÈñÌÜ°Â¤Ï¡¢Å´¹üÂ¤¤Ç6,500Ëü±ßÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÚÃÏ¤È·úÊª¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È¡¢
1²¯1,078Ëü±ß¡Ü6,500Ëü±ß¡á1²¯7,578Ëü±ß
¤È¤¤¤¦»î»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÓÍøÃµÄå»öÌ³½ê¤Î½»½ê¤òÅìµþÅÔÃæÌî¶è¤È²¾Äê¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î²Á³Ê¤Ï?
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢ÌÓÍøÃµÄå»öÌ³½ê¤Ï·è¤·¤Æ¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÎÉÔÆ°»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ø¼¨ÃÏ²Á¤ÎÊ¿¶Ñ¤äÃ±½ã¤Ê·×»»¤òÍÑ¤¤¤¿»î»»¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î·úÃÛÈñ¤äÎ©ÃÏ¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶â³Û¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ºîÉÊÆâ¤Ç¤Ïµ¤·Ú¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤ÎÃµÄå»öÌ³½ê¤¬¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤Ï1¡Á2²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÉÔÆ°»º¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢°õ¾Ý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÊÖºÑ³Û¤ò»î»»
¤Ç¤Ï¡¢ÌÓÍøÃµÄå»öÌ³½ê¤ÎÅÚÃÏ¡Ü·úÊª²Á³Ê¤ò1²¯7,578Ëü±ß¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤ò½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Ëè·î¤ÎÊÖºÑ³Û¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤³¤Ç¤Ï·×»»¤ò´Ê°×²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»öÌ³½ê·ó½»Âð¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°ìÈÌÅª¤Ê½»Âð¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°·¤¨¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ¬¶â¤ò2³äÍÑ°Õ¤·¡¢»Ä¤ê¤òÁ´´ü´Ö¸ÇÄê¶âÍø¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÇÊÖºÑ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢Æ¬¶â¤ÏÊª·ï²Á³Ê¤Î2³ä¤Ë¤¢¤¿¤ëÌó3,516Ëü±ß¤Ç¤¹¡£»Ä¤ê8³ä¡¢Ìó1²¯4,062Ëü±ß¤ò½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç¼Ú¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶âÍø¥¿¥¤¥×¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È35¤Ê¤É¤òÁÛÄê¤·¤¿Á´´ü´Ö¸ÇÄê¶âÍø¡¢¶âÍø¤ÏÇ¯2.08¡ó¡¢ÊÖºÑ´ü´Ö¤Ï35Ç¯(420¤«·î)¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È35¤Î¼ÂºÝ¤ÎÍ»»ñ¸ÂÅÙ³Û¤Ï8,000Ëü±ß¤Ç¤¹(2026Ç¯4·î¡Á¤Ï1²¯2,000Ëü±ß)¡£
¤³¤Î¾ò·ï¤Ç·×»»¤¹¤ë¤È¡¢Ëè·î¤ÎÊÖºÑ³Û¤ÏÌó47Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯´Ö¤Ç¤ÏÌó564Ëü±ß¤ÎÊÖºÑ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ê½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ³Û¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢·è¤·¤Æ·Ú¤¤ÉéÃ´¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢Ëè·î50Ëü±ß¶á¤¯¤òÊÖºÑ
¤³¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÌÓÍøÃµÄå»öÌ³½ê¤Ï¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿»ñ¶â·×²è¤¬É¬Í×¤ÊÉÔÆ°»º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢ºîÃæ¤Ç¤Ï½»Âð¥í¡¼¥ó¤äÉÔÆ°»º¼èÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¹ØÆþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÄÂÂß¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î»î»»¤Ç¤Ï¡¢1³¬¤Î¡ÖµÊÃã¥Ý¥¢¥í¡×¤Î°·¤¤¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤³¤ÎÊª·ï¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢Ëè·î50Ëü±ß¶á¤¤ÊÖºÑ¤ò35Ç¯´ÖÂ³¤±¤ëÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦¤ò¡Ö¤ª¶â¡×¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÉáÃÊ¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿»î»»¤ÎÌÌÇò¤µ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Î»î»»¤Ï¡¢Åý·×¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿´Ê°×Åª¤Ê·×»»¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶â³Û¤äÊÖºÑ³Û¤Ï¤¹¤Ù¤Æ³µ»»¤Ç¤¢¤ê¡¢Àµ³Î¤Ê¿ôÃÍ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊÀßÄê¤Ë´ð¤Å¤¯²Í¶õ¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¤ä½»Âð¥í¡¼¥ó¾ò·ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉðÆ£µ®»Ò ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼(AFP)¡¢¥Í¥Ã¥Èµ¯¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ²ñ¼Ò°÷»þÂå¡¢¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¡¢AFP(ÆüËÜFP¶¨²ñÇ§Äê)»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥»¥ß¥Ê¡¼¤ä¥Þ¥Í¡¼¥³¥é¥à¤Î¼¹É®¤òÅ¸³«¡£ÆÈÎ©¸å¤Ï¥Í¥Ã¥Èµ¯¶È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¹É®¤ä¸Ä¿Í¥Þ¥Í¡¼ÁêÃÌ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é