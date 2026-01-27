かしゆか（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/27】3人組テクノポップユニット・Perfumeのかしゆかが27日、自身のInstagramを更新。ヘアスタイルを大胆に変更した姿を公開し、反響が寄せられている。

◆かしゆか、ロングヘアばっさりカットのイメチェン披露


かしゆかはハサミの絵文字とともに「New me.」と綴り、自身のトレードマークでもあった腰まで届くほどのロングヘアをばっさりとカットした最新ショットを公開。肩のラインまで短くなった新しいヘアスタイルで、軽やかな動きのあるモノクロのポートレートを載せている。

◆かしゆかの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「ロングのイメージが強かったから新鮮でびっくり」「短くしても可愛すぎる」「新しい魅力が爆発してる」「ボブスタイルも似合っていて素敵」「美しさが際立ってる」「大胆なイメージチェンジに驚きました」といったコメントが寄せられている。

Perfumeは、2025年12月31日をもってコールドスリープ（活動休止）している。（modelpress編集部）

