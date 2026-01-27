Perfumeかしゆか、ロングヘアをばっさりカット 新ヘアが話題「新鮮でびっくり」「大胆イメチェン」
【モデルプレス＝2026/01/27】3人組テクノポップユニット・Perfumeのかしゆかが27日、自身のInstagramを更新。ヘアスタイルを大胆に変更した姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】37歳Perfumeメンバー「新しい魅力が爆発」肩まで短くなった新ヘア
かしゆかはハサミの絵文字とともに「New me.」と綴り、自身のトレードマークでもあった腰まで届くほどのロングヘアをばっさりとカットした最新ショットを公開。肩のラインまで短くなった新しいヘアスタイルで、軽やかな動きのあるモノクロのポートレートを載せている。
この投稿に、ファンからは「ロングのイメージが強かったから新鮮でびっくり」「短くしても可愛すぎる」「新しい魅力が爆発してる」「ボブスタイルも似合っていて素敵」「美しさが際立ってる」「大胆なイメージチェンジに驚きました」といったコメントが寄せられている。
Perfumeは、2025年12月31日をもってコールドスリープ（活動休止）している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】37歳Perfumeメンバー「新しい魅力が爆発」肩まで短くなった新ヘア
◆かしゆか、ロングヘアばっさりカットのイメチェン披露
かしゆかはハサミの絵文字とともに「New me.」と綴り、自身のトレードマークでもあった腰まで届くほどのロングヘアをばっさりとカットした最新ショットを公開。肩のラインまで短くなった新しいヘアスタイルで、軽やかな動きのあるモノクロのポートレートを載せている。
◆かしゆかの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ロングのイメージが強かったから新鮮でびっくり」「短くしても可愛すぎる」「新しい魅力が爆発してる」「ボブスタイルも似合っていて素敵」「美しさが際立ってる」「大胆なイメージチェンジに驚きました」といったコメントが寄せられている。
Perfumeは、2025年12月31日をもってコールドスリープ（活動休止）している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】