品川祐「白髪は染めない」散髪後の“別人級”ショットが話題「一瞬誰かと」「渋カッコイイ」
【モデルプレス＝2026/01/27】お笑いコンビ・品川庄司の品川祐が1月27日までに、自身の公式Instagramを更新。自然な髪色の新ヘアスタイルを公開した。
【写真】53歳ベテラン芸人「一瞬誰かと」印象ガラリな最新姿
品川は「散髪。もう白髪は染めないスタイル」とヘアカットしたことを報告。前髪を下ろし、目の上で前髪が切り揃えられた白髪交じりのマッシュヘアスタイルを披露した。
この投稿に、ファンからは「似合ってて素敵」「別人級」「一瞬誰かと思いました」「渋カッコイイ」「渋い」「良い色」「かっこいい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】53歳ベテラン芸人「一瞬誰かと」印象ガラリな最新姿
◆品川祐、グレーヘアの新スタイル公開
品川は「散髪。もう白髪は染めないスタイル」とヘアカットしたことを報告。前髪を下ろし、目の上で前髪が切り揃えられた白髪交じりのマッシュヘアスタイルを披露した。
◆品川祐のグレーヘアに反響
この投稿に、ファンからは「似合ってて素敵」「別人級」「一瞬誰かと思いました」「渋カッコイイ」「渋い」「良い色」「かっこいい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】