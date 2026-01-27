¼¯»ùÅç¡ÈÅß¤Î¿Ø¡É4Áªµó¶è¤Ë·×13¿Í¤¬Î©¸õÊä¡¡½°µÄ±¡Áªµó¸ø¼¨
²ò»¶¤«¤éÅê³«É¼¤Þ¤Ç¡¢¤ï¤º¤«16Æü´Ö¡£¹â»ÔÆâ³Õ¤¬È¯Â¤·¤Æ½é¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤È¤Ê¤ë½°µÄ±¡Áªµó¤¬¤¤ç¤¦27Æü¸ø¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯»ùÅç¸©¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë4¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ13¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¡¢Íè·î8Æü¤ÎÅê³«É¼¤Ë¸þ¤±ÁªµóÀï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯»ùÅç1¶è¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤ÏÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¡¢¢§¼«Ì±ÅÞÈæÎã¶å½£Á°¿¦¤Ç5´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹µÜÏ©ÂóÇÏ¤µ¤ó(46)¡¢¢§»²À¯ÅÞ¿·¿Í¤Ç°å»Õ¤ÎËÒÌî½Ó°ì¤µ¤ó(40)¡¢¢§¶¦»ºÅÞ¿·¿Í¤ÇÅÞ¤ÎÈó¾ï¶Ð¿¦°÷¤Î¾®»³¿µÇ·²ð¤µ¤ó(42)¡¢¢§ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹çÁ°¿¦¤Ç9´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹ÀîÆâÇî»Ë¤µ¤ó(64)¤Î4¿Í¤Ç¤¹¡£
¼¯»ùÅç2¶è¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¢§»²À¯ÅÞ¿·¿Í¤Ç¸µ²£ÉÍ»ÔµÄ¤Î¹â¶¶ÆÁÈþ¤µ¤ó(56)¡¢¢§¶¦»ºÅÞ¿·¿Í¤Ç¸µ¸©µÄ¤Î¾¾ºê¿¿¶×¤µ¤ó(67)¡¢¢§¼«Ì±ÅÞÁ°¿¦¤Ç3´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹»°È¿±à·±¤µ¤ó(67)¡¢¤Î3¿Í¤Ç¤¹¡£
¼¯»ùÅç3¶è¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¢§ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹çÁ°¿¦¤Ç5´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹Ìî´Ö·ò¤µ¤ó(67)¡¢¢§¼«Ì±ÅÞ¸µ¿¦¤Ç7´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¾®Î¤ÂÙ¹°¤µ¤ó(67)¤Î2¿Í¤Ç¤¹¡£
¼¯»ùÅç4¶è¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¢§»²À¯ÅÞ¿·¿Í¤ÇÊ¡»ã»ÜÀß¿¦°÷¤Î¶Í¸¶°êÀ¸¤µ¤ó(57)¡¢¢§¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¿·¿Í¤Ç¸µ²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤ÎÃæÂ¼¼÷¤µ¤ó(59)¡¢¢§¼ÒÌ±ÅÞ¿·¿Í¤Ç¼¯»ùÅçÂç³Ø¶µ¼ø¤Î°ËÆ£¼þÊ¿¤µ¤ó(65)¡¢¢§¼«Ì±ÅÞÁ°¿¦¤Ç9´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¿¹»³Íµ¤µ¤ó(80)¤Î4¿Í¤Ç¤¹¡£
Î©¸õÊä¤ÎÆÏ¤±½Ð¤ÏÀµ¸á¤«¤é¤Ï¸©Ä£¤Ç¡¢27Æü¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£ÅêÉ¼Æü¤ÏÍè·î8Æü¤ÇÂ¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
