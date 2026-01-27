【気象庁発表】木曜･金曜に強い寒気南下

気象庁は２７日（火）午前１０時発表の「週間天気予報解説資料」の中で、

「２９⽇（木）から３０⽇（金）は、強い寒気が南下するため北⽇本から⻄⽇本にかけての⽇本海側を中⼼に『⼤雪』となるおそれがあり、寒気の程度によっては『警報級の⼤雪』となる可能性がある。」と発表しました。

雪のシミュレーションでは、東京都・神奈川県・埼玉県にも「雪雲」の一部が流れ込む見込みです。

雪シミュレーション２７日（火）～２月１日（日）

「雪」は関東地方の北部や長野県が中心ですが、２８日（水）には山梨県や神奈川県に「雪」の予想が出てきます。２９日（木）には東京都や埼玉県にも「雪」の範囲が広がる見込みです。雪シミュレーションでは画像で確認できます。

寒気シミュレーション２８日（水）～２月１日（日）

上空約５５００ｍには「大雪」の目安の「氷点下３６℃以下」の寒気が、関東地方に２９日（木）ごろ南下してくる見込みです。

関東甲信地方 各都市の週間予報（２８日（水）～ ２月３日（火））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。長い期間にわたり寒い日が続いています、体調管理に気を付けましょう。

