「29日から警報級の大雪のおそれ」

気象庁によると、29日ごろから再び冬型の気圧配置が強まり、北⽇本から⻄⽇本にかけての⽇本海側を中⼼に⼤雪となるおそれがあり、寒気の程度によっては警報級の⼤雪となる可能性があります。

では、日本海側を中心に雪が続くほか、は、東京、埼玉、神奈川、千葉など関東でも雪が予想されています。30日には大阪など近畿でも、1日には鹿児島、宮崎など九州南部でも雪が予想されています。

今夜～あす 東日本や北日本で雪続く

まずは直近の天気です。

気象庁によりますと、現在、発達した低気圧が日本海を東に進んでおり、今夜には三陸沖に達する見込みです。この低気圧や強い寒気の影響で、東北から東日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となっています。

▼28日朝までの24時間に予想される雪の量は、いずれも多い所で、

東北地方：50センチ

北陸地方：40センチ

北海道地方：20センチ

関東甲信地方：20センチ

東海・近畿地方：10センチ

今夜にかけて、ところによって雷を伴って雪が強く降る所があるでしょう。大雪による交通障害や電線への着雪のほか、落雷や突風、ひょうにも注意が必要です。

29日からまた冬型気圧配置 首都圏、近畿、九州でも雪か

29日（木）から30日（金）にかけては、さらに強い寒気が南下し、冬型の気圧配置が強まる見込みです。北日本から西日本の日本海側を中心に再び大雪となり、寒気の程度によっては「警報級の大雪」となる可能性があります。

21日からの大雪で、すでに積雪が多くなっている地域では、新たに雪が積もることで、なだれの危険性が高まります。

斜面など危険な場所には近づかないようにしてください。また、雪を伴った強い風や、海上でのしけにも注意が必要です。最新の気象情報を確認し、交通機関への影響にも十分留意してください。

【雪シミュレーション 東京など首都圏、大阪など近畿や九州で雪の予想も】

では、日本海側を中心に雪が続く予想です。29日から30日にかけては、東京、埼玉、神奈川、千葉など関東でも雪が予想されています。30日には大阪など近畿でも、1日には鹿児島、宮崎など九州南部でも雪が予想されている時間帯があります。

東北地方の広い範囲と北陸、関東北部の山沿いで雪が予想されています。

北海道から北陸にかけての日本海側を中心に雪が続いています。宮城など太平洋側でも雪が予想されている時間帯があります。

東京、埼玉、神奈川、千葉など関東でも雪を示す白色がかかっている時間帯があります。強い寒気の南下に伴い、日本海側の雪の範囲が広がり、山陰から北陸、東北にかけて雪が予想されています。

東京、埼玉、神奈川、千葉などで引き続き雪が予想されています。冬型の気圧配置が強まり、日本海側の広範囲で雪。大阪など近畿地方や四国など、普段雪の少ない地域にも雪が予想されています。近畿地方の日本海側などでは大雪も予想されています。

西日本から北日本で日本海側の雪は継続しています。新潟では大雪が予想されています。

近畿、北陸、東北、北海道のほか、四国や九州南部でも雪が予想されています。

は実際の降り方と異なる場合や、実際よりも広く予想される場合があります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

