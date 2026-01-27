かぶは洋風こそ正解！葉まで丸ごと使い切る、栄養たっぷり『ペペロンチーノ風炒め』
甘くておいしいかぶが出回る季節。いつもの和風もいいけれど、今日はちょっと気分を変えて洋風に。
実はかぶは、ビタミンCを含む冬にうれしい野菜。葉まで使えば、鉄やカルシウムもとれて栄養面も大満足です。にんにくとオリーブオイルの香りをまとわせて、ピリッと仕上げるペペロンチーノにすれば、手軽なのに食卓がぐっと華やぎます。
『かぶのペペロンチーノ』のレシピ
材料（2人分）
かぶ……2個（約150g）
かぶの葉……70g
にんにく……1かけ（約10g）
赤唐辛子……1本
オリーブオイル……大さじ1と1/2
塩……小さじ1/3
粗びき黒こしょう……少々
作り方
（1）かぶは皮をむき、幅4〜5mmの半月切りにする。葉は長さ2〜3cmに切る。にんにくはみじん切りにする。赤唐辛子はへたと種を取り、小口切りにする。
（2）フライパンにオリーブオイル、にんにく、赤唐辛子を入れて弱火にかける。香りが立ってきたら中火にし、かぶを入れて3分ほど炒める。葉を加えて炒め合わせ、しんなりとしてきたら、塩、粗びき黒こしょうを加えてさっと混ぜる。
かぶのおいしさも栄養も、まるごと味わえる一皿。ピリ辛加減とにんにくの風味に、気づけば夢中になってしまいます。
教えてくれたのは…
武蔵 裕子ムサシ ユウコ
料理家
両親と双子の息子の３世代の食卓を長年切り盛りしてきた経験から、合理的で健康的、時短、簡単でありながらおいしい料理を提案。15年以上にわたり、魚焼きグリルの調理の幅広さに注目し研究を重ねてきた。