かぶは洋風こそ正解！葉まで丸ごと使い切る、栄養たっぷり『ペペロンチーノ風炒め』

甘くておいしいかぶが出回る季節。いつもの和風もいいけれど、今日はちょっと気分を変えて洋風に。

実はかぶは、ビタミンCを含む冬にうれしい野菜。葉まで使えば、鉄やカルシウムもとれて栄養面も大満足です。にんにくとオリーブオイルの香りをまとわせて、ピリッと仕上げるペペロンチーノにすれば、手軽なのに食卓がぐっと華やぎます。

『かぶのペペロンチーノ』のレシピ

材料（2人分）

かぶ……2個（約150g）

かぶの葉……70g

にんにく……1かけ（約10g）

赤唐辛子……1本

オリーブオイル……大さじ1と1/2

塩……小さじ1/3

粗びき黒こしょう……少々

作り方

（1）かぶは皮をむき、幅4〜5mmの半月切りにする。葉は長さ2〜3cmに切る。にんにくはみじん切りにする。赤唐辛子はへたと種を取り、小口切りにする。

（2）フライパンにオリーブオイル、にんにく、赤唐辛子を入れて弱火にかける。香りが立ってきたら中火にし、かぶを入れて3分ほど炒める。葉を加えて炒め合わせ、しんなりとしてきたら、塩、粗びき黒こしょうを加えてさっと混ぜる。

かぶのおいしさも栄養も、まるごと味わえる一皿。ピリ辛加減とにんにくの風味に、気づけば夢中になってしまいます。

