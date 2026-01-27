きょうは日差しの届く所が多いものの、岐阜県の山地では雪が降るでしょう。

【写真を見る】予想最高気温は名古屋･岐阜で8℃ 岐阜の山地では雪も 山間部は雪崩に注意 愛知･岐阜･三重の天気予報（1/27 昼）

正午前の名古屋市内は、日差しは少なく朝から薄い雲が広がっています。この時間の気温は5.2℃です。厳しい寒さは続いていますが、きのうよりも風は穏やかです。

きょうの午後は沿岸部を中心に晴れ間が広がるでしょう。岐阜県は雲が多く、山地では所々で雪が降る見込みです。雪の積もっている地域は、なだれや屋根から落ちる雪にご注意ください。





あすから週末にかけて厳しい寒さに

最高気温は名古屋や岐阜で8℃、高山で2℃、津で11℃の予想で、平年並みの寒さになる所が多いでしょう。日差しの多い津では、きのうより6℃ほど高くなる見込みです。

【あすの天気】

岐阜県の飛騨北部では、明け方まで所々で雪が降るでしょう。日中は晴れる所が多い見込みです。予想最低気温は平野部で1℃前後と、平年並みの寒さになるでしょう。最高気温は大体きょうと同じくらいの予想です。

【週間予報】

あす水曜日から週末にかけては上空に寒気が流れ込み、厳しい寒さが続く見込みです。あさって木曜日や金曜日は特に冷え込みが強まるでしょう。岐阜県の山地は雪が降る予想で、なだれや路面の凍結に注意が必要です。名古屋や岐阜など平地でも雪の降る所があるでしょう。



しばらくは空気の乾燥する日も多くなりそうです。火の取り扱いにはご注意ください。