【通貨別まとめと見通し】ユーロ円 ボラティリティを伴う調整局面
先週のまとめ
先週のユーロ円は、「年初来高値の更新とその後の記録的な急落」という、極めてボラティリティの激しい一週間であった。
週前半（1/19 - 1/22）：上昇トレンドの極致
ECB（欧州中央銀行）による早期利下げ観測の後退を背景に、ユーロ買いが優勢となった。22日には186円の大台を突破。日銀の現状維持方針も相まって、円売りの流れが加速した。
週後半（1/23 - 1/26）：介入警戒による「垂直落下」
23日（金）に期間中最高値186.87円を記録。しかし、同日夕刻から週末にかけて、当局による「レートチェック（介入準備）」の観測が市場を駆け巡ると、週明け26日にかけてパニック的な円買い戻しが発生。 一時181.79円まで暴落し、わずか数日で500ピップス以上の調整を強いる展開となった。
テクニカル分析
レジスタンス 2 185.50 - 186.80円 先週の最高値圏。当面の「鉄板」天井。
レジスタンス 1 184.20 - 184.50円 急落後の戻り高値。ここを超えられるかが強気再開の試金石。
サポート 1 182.50円 直近の反発ポイント。心理的節目。
サポート 2 181.70 - 181.80円 1/26の最安値。ここを割ると180円割れが現実味を帯びる。
RSI (14) 23日の高値圏では80%に迫る「異常な買われすぎ」を示していたが、26日の急落で30%付近まで急低下。現在は45～50%付近の中立圏まで戻しており、過熱感は完全に解消されたと言える。
MACD 26日の暴落を受け、MACDラインがシグナルラインを上から下に鋭く突き抜ける「デッドクロス」が確定した。ヒストグラムも陰線の勢いが強く、短期的には上値の重さが意識されやすい形状だ。
日足レベルの長期上昇トレンドは維持されているが、短期的には1/15以降に形成していた上昇チャネルを完全に下抜けた。186.87円で一旦の「バイイング・クライマックス（買いの限界点）」を迎えた可能性が高く、現在は急落後の底固め局面である。
今週のポイント：ボラティリティを伴う調整局面
メインシナリオ：【182.00 - 184.50円のレンジ・調整継続】
急落後の自律反発は184円台前半で頭打ちとなり、しばらくは安値圏でのレンジ相場を形成すると予想する。MACDがデッドクロス中である以上、V字回復で最高値を更新する力強さは期待しにくい。戻り売りと押し目買いが激しく交錯する、神経質な展開が続くだろう。
対抗シナリオ：【181円割れへの二番底形成】
反発が弱く、183円台を維持できずにサポート2（181.79円）を試す展開。ここを明確に割り込んだ場合、昨年12月の安値圏である180円台前半までの大幅な調整が視野に入る。
【今週の主な予定と結果】
ユーロ圏
01/29 18:00 マネーサプライM3 （12月） 前回 3.0% （前年比）
01/29 19:00 景況感指数 （1月） 予想 96.8 前回 96.7
01/29 19:00 消費者信頼感指数（確報値） （1月） 予想 -12.4 前回 -12.4
01/30 19:00 実質ＧＤＰ（速報値） （2025年 第4四半期） 予想 0.3% 前回 0.3% （前期比）
01/30 19:00 実質ＧＤＰ（速報値） （2025年 第4四半期） 予想 1.3% 前回 1.4% （前年比）
01/30 19:00 雇用統計 （12月） 予想 6.3% 前回 6.3% （ユーロ圏失業率）
ドイツ
01/26 18:00 Ifo景況感指数 （1月） 結果 87.6 予想 88.3 前回 87.6
01/28 16:00 GfK消費者信頼感調査 （2月） 予想 -25.7 前回 -26.9
01/30 16:00 輸入物価指数 （12月） 前回 0.5% （前月比）
01/30 16:00 輸入物価指数 （12月） 前回 -1.9% （前年比）
