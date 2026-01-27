【通貨別まとめと見通し】南アランド円 底固めか、一段の調整か



先週のまとめ

先週の南アランド円は、「高金利通貨への資金流入による急騰と、介入警戒による急転直下の調整」という、クロス円全体に共通する激しい値動きを演じた。



週前半（1/19 - 1/23）：年初来高値の連新 世界的なリスクオンムードと南アフリカ準備銀行（SARB）によるタカ派的な金利据え置き観測を背景に、ランド買いが優勢となった。23日（金）には一時9.883円という極めて高い水準まで上昇し、騰勢を強めた。



週後半（1/24 - 1/26）：パニック的な円買い戻し 週末にかけての日本の為替介入に対するレートチェック報道を機に、キャリートレードの巻き戻しが突発的に発生した。26日（月）には一時9.572円まで急落。高値から約300ピップス以上の下落となり、先週の上昇分を一気に打ち消す「ガラ（暴落）」の展開となった。



テクニカル分析

レジスタンス 2 9.88円 1/23の最高値。強力なレジスタンス。

レジスタンス 1 9.75円 急落前の支持線が抵抗線に転換（ロールリバーサル）。

サポート 1 9.60円 心理的節目。1/27午前の反発維持ライン。

サポート 2 9.57円 1/26の安値。ここを割ると9.40円台への調整が濃厚。



RSI (14) 23日の高値更新時には75％を超え「過熱圏」にあった。26日の急落により一時は30％を割り込む「売られすぎ」まで低下したが、現在は反発により40～45％付近まで戻している。過熱感は完全に払拭されたが、依然として弱気サイドに位置している。

MACD 26日の急落を受け、MACDラインがシグナルラインを鋭くデッドクロスした。ヒストグラムもマイナス圏で大幅に拡大しており、短期的には「戻り売り」が優勢になりやすい。再上昇にはヒストグラムのボトムアウトが必要不可欠である。



短期的には、1/15から形成していた上昇チャネルを26日の急落で完全に下抜けた。現在は、9.88円を頂点とした短期下落トレンド（調整局面）への転換点にあり、チャート形状は大きく悪化している。現在は急落後の自律反発局面だが、戻りの鈍さが意識される展開である。



今週のポイント：底固めか、一段の調整か



メインシナリオ：【9.57 - 9.75円のレンジ・不安定な底打ち】

急落後の動揺が残る中、今週は一気に最高値を更新する力強さは欠くと予想する。MACDのデッドクロスを解消するための「日柄調整」が必要であり、9.6円台を中心としたもみ合いが続くだろう。



対抗シナリオ：【二番底形成から9.50円割れ】

リバウンドがレジスタンス1（9.75円）に届かずに失速し、再びサポート2（9.57円）を試す展開。これを明確に割り込んだ場合、昨年12月の安値圏である9.40円台までの深押しが現実味を帯びてくる。





【今週の主な予定と結果】

南アフリカ

01/29 18:30 生産者物価指数（PPI） （12月） 予想 0.2% 前回 0.0% （前月比）

01/29 18:30 生産者物価指数（PPI） （12月） 予想 3.0% 前回 2.9% （前年比）

01/29 22:00 中銀政策金利 （1月） 予想 6.5% 前回 6.75% （南ア中銀政策金利）

01/30 15:00 マネーサプライM3 （12月） 前回 8.26% （前年比）

01/30 21:00 貿易収支 （12月） 予想 270.0億ランド 前回 377.0億ランド

