【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円 調整継続か、200円再挑戦か



先週のまとめ

先週のスイスフラン円は、盤石な上昇トレンドによる200円突破と、その後の介入警戒に伴う急落」という極めて劇的な展開となった。



週前半（1/19 - 1/23）：歴史的な200円大台突破 スイス国立銀行（SNB）によるタカ派的なスタンスの継続と、欧州圏の政情不安に伴う「安全資産」としてのフラン買いが優勢となった。21日には心理的節目である200円を突破。23日（金）には一時201.264円という歴史的な高値を記録し、上昇相場の極致に達した。



週後半（1/24 - 1/26）：レートチェック観測による反落 週末に日本の通貨当局による「レートチェック（介入準備）」の噂が市場を駆け巡ると、これまでのフラン買い・円売りのポジションが急速に巻き戻された。週明け26日（月）には一時197.267円まで暴落。高値から約4円（400ピップス）もの急落を演じ、上昇トレンドに冷や水を浴びせる形となった。



テクニカル分析

レジスタンス 2 201.26円 1/23の歴史的高値。最強の抵抗帯。

レジスタンス 1 199.50 - 200.00円 200円の心理的節目。戻り売りの急所。

サポート 1 198.10 - 198.30円 1/27午前の反発ライン。

サポート 2 197.26円 1/26の最安値。ここを割ると195円割れが視野に入る。



RSI (14) 23日の高値更新時には80％に迫る「極端な買われすぎ」状態であった。26日の急落で一時は30％付近まで急低下し、過熱感は完全にリセットされた。現在は反発により45～50％付近の中立圏まで戻しており、次の大きな動きを待つ「凪」の状態にある。

MACD 26日の暴落を受け、MACDラインがシグナルラインを上から下に鋭くクロス（デッドクロス）した。ヒストグラムもマイナス圏へ転じており、短期的には戻り売り圧力が意識されやすい。再度の上昇には、199円台後半を安定的に維持し、MACDの傾斜が緩やかになる必要がある。



短期的な上昇チャネルは26日の急落により完全に下抜けた。現在は、201.26円を頂点とした短期的な調整（下落）トレンドの中にあり、198円台を中心とした底固めのフェーズにある。日足の長期トレンド自体はまだ上向きを維持しているが、チャート形状には「天井感」が強く漂っている。



今週のポイント：調整継続か、200円再挑戦か



メインシナリオ：【197.30 - 199.50円のレンジ・日柄調整】

急落後の動揺が続く中、今週は200円の大台を再び奪還するまでの力強さは欠くと予想する。MACDのデッドクロスが解消されるまで、198円台を中心としたレンジ相場で「パワーを蓄える」動きが続くだろう。



対抗シナリオ：【197円割れによる二番底の形成】

反発が199円台前半で抑えられ、再びサポート2（197.26円）を試す展開。これを明確に割り込んだ場合、昨年12月の安値圏である195円付近までの深い調整へと発展する恐れがある。



【今週の主な予定と結果】

スイス

01/30-02/02 未定 小売売上高 （12月） 前回 2.3% （前年比）

01/30 17:00 KOFスイス先行指数 （1月） 予想 103.7 前回 103.4 （KOFスイス先行指数）

