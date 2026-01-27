衆議院選挙は、27日公示されました。これまでに県内8つの選挙区で26人が立候補の届け出を済ませ選挙戦がスタートしました。



静岡市葵区・駿河区の【静岡1区】に立候補したのは、共産の新人・鈴木節子さん、国民の新人・柴田将平さん、自民の前職・上川陽子さんの3人です。

島田市、焼津市、藤枝市などの【静岡2区】に立候補したのは、中道の前職・鈴木岳幸さん、自民の前職・井林辰憲さんの2人です。

磐田市、掛川市、袋井市などの静岡3区に立候補したのは、自民の新人・山本裕三さん、参政の新人・中橋辰也さん、共産の新人・竹村真弓さん、中道の前職・小山展弘さんの4人です。

静岡市清水区、富士宮市などの【静岡4区】に立候補したのは、自民の前職・深沢陽一さん、れいわの新人・鈴木 智さん、参政の新人・高田晃宏さん、国民の前職・田中 健さんの4人です。

富士市や三島市などの【静岡5区】に立候補したのは、中道の新人・中村正善さん、自民の前職・細野豪志さん、共産の新人・下山一美さんの3人です。

沼津市や伊豆半島などの【静岡6区】に立候補したのは、参政の新人・輦止保教さん、自民の前職・勝俣孝明さん、中道の前職・渡辺周さんの3人です。

浜松市浜名区、中央区の一部などの【静岡7区】に立候補したのは、国民の新人・北野谷富子さん、参政の新人・袴田サヤカさん、自民の前職・城内 実さんの3人です。

浜松市中央区の【静岡8区】に立候補したのは、自民の新人・稲葉大輔さん、共産の新人・村田優哉さん、参政の新人・神田綾乃さん、中道の前職・源馬謙太郎さんの4人です。



立候補の受け付けは27日午後5時までで、投開票日は2月8日です。「高市政権の是非」や、「消費税減税」などを争点に12日間の戦いが始まりました。