NPB(日本野球機構)は26日の公示でフリーエージェント(FA)宣言選手契約締結合意を更新。東浜巨投手(35)がソフトバンク残留となり、全8選手の去就が正式に決定しました。

今季は8選手が国内、海外FA権を行使。そのうち5選手が新天地へ移籍が決定しました。

2022年に打率.347で首位打者を獲得した松本剛選手(32)が日本ハムから巨人へ移籍。同じく巨人には最多奪三振5回(2014〜18)、最多セーブ1回(2024)と先発・救援ともに経験のある則本昂大投手(35)が楽天から加入することとなりました

また西武にDeNA14年間で通算1053安打を放っている桑原将志選手(32)と日本ハムで10年間プレーした内野手の石井一成選手(31)が加入。ダブル補強となりました。

楽天にはベテラン捕手の伊藤光選手(36)がDeNAから加入。2014年にはゴールデングラブ賞、ベストナインを受賞した伊藤選手は、昨季1軍で6試合の出場にとどまりましたが、2軍では75試合で打率.309を記録していました。

一方、中日の松葉貴大投手(35)、楽天の辰己涼介選手(29)、ソフトバンクの東浜投手は残留となっています。

また人的補償は、桑原選手の移籍に伴い西武から捕手の古市尊選手(23)、則本選手の移籍で田中千晴投手(25)が新天地へ移籍となりました。

▽FA権東浜巨 ソフトバンク→残留則本昂大 楽天→巨人辰己涼介 楽天→残留石井一成 日本ハム→西武桑原将志 DeNA→西武松葉貴大 中日→残留松本剛 日本ハム→巨人伊藤光 DeNA→楽天