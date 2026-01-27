ロッテは27日、球団公式チアパフォーマー「M☆Splash！！（エムスプラッシュ）」に、新メンバーとしてAYANE、HARUHI、KOHARU、MASHIRO、MIKOTO、MIU、NAHO、YUIの8人が加入すると発表した。M☆Splash！！は、新メンバー8人を加えた計22人で活動する。

新メンバーオーディションは、2025年10月6日から17日まで募集を行い、11月4日・5日に最終審査を実施した。その結果、総応募数220人の中から8人が2026年新メンバーとして選出された。なお、2026年シーズンのM☆Splash！！は、リーダーにYUKA（在籍9年目）が5年連続で就任し、サブリーダーにはYUKI（在籍4年目）が2年連続で就任する。さらに、REI（在籍2年目）が新たにサブリーダーに就任する。新メンバーのお披露目は、3月にZOZOマリンスタジアムで開催されるオープン戦を予定している。

リーダー・YUKAは「2026シーズンもリーダーを務めさせていただきます、YUKAです。今シーズンは新メンバー8名を迎え、22名で活動していきます！一人ひとりが異なる魅力を持ちながら、パフォーマンスでは一気に表情が変わる新メンバーとともに、これまでとは一味違うM☆Splash！！をお届けできるよう準備を進めています。みなさんにお会いできる日、そして一緒に応援できる日を、私たちも心から楽しみにしています！」とコメントを寄せた。