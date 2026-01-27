今回は、妻の入院中に4歳の娘が発熱し、完全にパニックになった夫のエピソードを紹介します。

ワンオペ育児なんて楽勝と思っていたけど…

「妻が第二子出産のため1週間ほど入院することになり、その間、4歳の娘を一人でみることになりました。ただ正直、『ワンオペ育児なんて楽勝だろ？』と思っていたんです。

しかしいざ妻が入院すると、想像していた以上に大変でした。娘は毎日のように泣きわめくし、家事もろくにしたことがないのでしんどくて。そして妻の入院から数日後、娘が発熱し、完全にパニックになりました。『どの小児科に行けばいいんだ……？』と焦りましたし、病院に連れて行ったら行ったで、娘は大泣き。

これまで妻に育児を任せっきりだったことを、強く後悔しました」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2024年4月）

▽ 奥さんが退院したら、育児はもっと大変になるでしょうから、これからは奥さんのサポートをしっかりしてほしいところですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。