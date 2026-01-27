三上悠亜、身内が1000万円の振り込み詐欺被害に遭っていた「警察に言ったけど戻ってこなかった」

1月25日（日）放送の『有吉クイズ』では、新企画「お金にまつわるトークで目指せ総額10億円」を実施。

三上悠亜の身内が騙された、詐欺電話の内容とは…？

【映像】「本当に気をつけてほしい」三上悠亜が語る詐欺電話の手口

各々がお金にまつわるエピソードを披露し、そこに出てきた金額を加算して全員で合計10億円を目指した今回。

矢口真里が振り込み詐欺に遭った実体験を明かした流れで、三上悠亜も「詐欺系で言うと…」と切り出した。

「私の身内が電話詐欺に引っかかった」という三上。相手は警察を装っていたそうで、有吉弘行も「いま巧妙なんだよ」と顔をしかめる。

電話の内容は、被害者側が犯罪に加担している恐れがあると思わせるもので、「銀行口座のお金を精査するため、一度警察に振り込まなくてはならない」と言われたそう。三上がその身内について「それで1000万円振り込んじゃいました」と被害金額を明かすと、スタジオに悲鳴が上がった。

せいや（霜降り明星）は「戻ってこないんですね？」と確認。三上によると「（本物の）警察にも言ったんですけど、詐欺師が海外にいるみたいで」と取り戻せなかったそう。それを聞いたモト冬樹は、「ああいうのって戻ってこないんだ、警察が調べても」と驚いていた。

三上は「本当に気をつけてほしいです」と視聴者に訴えかける。モト冬樹は「自分は詐欺に引っかからないぞ！って自信があるやつほど引っかかるんだ、気をつけないと」とうなずいていた。