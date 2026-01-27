1月27日（現地時間26日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のユナイテッド・センターでシカゴ・ブルズと対戦した。

レイカーズはルカ・ドンチッチ、マーカス・スマート、ジェイク・ラレイビア、レブロン・ジェームズ、ディアンドレ・エイトンが先発出場。一方、ブルズと2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝はGリーグのウィンディシティ・ブルズに帯同するため欠場し、八村との日本人対決は実現しなかった。

第1クォーターは5点ビハインドで迎えた残り1分31秒から八村が3ポイントシュートを含む2連続得点を決めると、同じくベンチから出場したジャクソン・ヘイズのダンクで逆転。同22秒にドンチッチも得点を挙げ、35－31と4点のリードを奪った。

第2クォーターはレブロンが開始から3ポイントやレイアップ、ダンクなどで得点を量産。中盤以降はラレイビア、スマートの長距離砲が炸裂すれば、八村がダンクを叩き込み、ブルズを突き放した。

69－56と13点リードで前半終了。レブロンが20得点でチームをけん引し、ドンチッチが17得点、八村が9得点、スマートが7得点、エイトンとラレイビアがともに6得点で続いた。

第3クォーターは開始2分38秒に1ケタ点差に詰め寄られると、同4分19秒から0－7のランを許して1点差。それでも、スマート、ドンチッチの連続得点で息を吹き返すと、八村も2本の3ポイントを含む3本のシュートを沈めた。

ブルズの反撃に遭った第4クォーターだが、残り3分42秒と同3分6秒にドンチッチが3ポイントを射抜き、同2分54秒にヘイズのダンクで124－110と14点差。最終スコア129－118で勝利を収め、ダラス・マーベリックス戦に続いて2連勝を飾った。

レイカーズはドンチッチが8本の3ポイントを含む46得点に7リバウンド11アシストの大暴れを見せたほか、レブロンが24得点5リバウンド、スマートが12得点をマークした。八村は29分16秒の出場で4本の3ポイントを含む23得点に2リバウンド1アシスト1ブロック1スティールの活躍。フィールドゴール成功は11本中9本と高確率なショットで勝利に貢献した。

なお、レイカーズは29日（同28日）にクリーブランド・キャバリアーズと対戦する。

■試合結果



シカゴ・ブルズ 118－129 ロサンゼルス・レイカーズ



CHI｜31｜25｜33｜29｜＝118



LAL｜35｜34｜35｜25｜＝129



What a pass by Luka to set up the Rui 3 🤯 pic.twitter.com/62TmHEkllT

- NBA (@NBA) January 27, 2026

【動画】ドンチッチが華麗なパスで八村塁の3ポイントを演出