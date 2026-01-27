千葉退団の21歳FW、新天地は東京ユナイテッドFCに決定
ジェフユナイテッド千葉は27日、FW新明龍太(21)の移籍先が東京ユナイテッドFC(関東1部)に決まったことを発表した。
新明は千葉U-18から2023年にトップチームへ昇格。2025年はFCティアモ枚方(JFL)へ期限付き移籍し、同シーズン限りで千葉、枚方ともに契約満了となっていた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW新明龍太
(しんみょう・りゅうた)
■生年月日
2004年5月1日(21歳)
■出身地
千葉県
■身長/体重
178cm/70kg
■経歴
蘇我SC-千葉U-15-千葉U-18-千葉-FCティアモ枚方-千葉
■出場歴
Jリーグ通算 10試合1得点 ※リーグ戦
■コメント
「東京ユナイテッドFCに加入する事になりました。カテゴリーは違いますが、自分の持っている最大限の力を見せ結果・成長に繋げたいと思います。これからも新明龍太の応援よろしくお願いします。」
