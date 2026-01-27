　ジェフユナイテッド千葉は27日、FW新明龍太(21)の移籍先が東京ユナイテッドFC(関東1部)に決まったことを発表した。

　新明は千葉U-18から2023年にトップチームへ昇格。2025年はFCティアモ枚方(JFL)へ期限付き移籍し、同シーズン限りで千葉、枚方ともに契約満了となっていた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●FW新明龍太

(しんみょう・りゅうた)

■生年月日

2004年5月1日(21歳)

■出身地

千葉県

■身長/体重

178cm/70kg

■経歴

蘇我SC-千葉U-15-千葉U-18-千葉-FCティアモ枚方-千葉

■出場歴

Jリーグ通算 10試合1得点 ※リーグ戦

■コメント

「東京ユナイテッドFCに加入する事になりました。カテゴリーは違いますが、自分の持っている最大限の力を見せ結果・成長に繋げたいと思います。これからも新明龍太の応援よろしくお願いします。」