「超絶カッコいい」「めちゃくちゃ欲しい」東京Vの新ウェアが話題に
東京ヴェルディは26日、2026シーズンのキャプテンと副キャプテンを発表した。その際に選手が着ていたプラクティスシャツが話題となっている。
クラブは公式X(@TokyoVerdySTAFF)で「2026シーズン、東京ヴェルディのキャプテン・副キャプテンをお知らせします」と投稿。キャプテンのMF森田晃樹(25)、副キャプテンのGKマテウス(32)とDF林尚輝(27)が並んだ写真を掲載した。
このポストにファンは「盤石なリーダーも健在で嬉しい」「これはいい写真」「全緑応援するしかない」「三人とも頑張れ!」「皆で良いシーズンにしましょう」などとコメント。また、「新しい練習着もかっこいい!」「デザイン解禁」「プラクティスシャツカッコよすぎる」「トレーニングウェアも超絶カッコいいな」「新プラシャツかっけー」「めちゃくちゃ欲しい」との声も上がった。
2026シーズン、東京ヴェルディのキャプテン・副キャプテンをお知らせします— 東京ヴェルディ(TOKYO VERDY)公式⚽ (@TokyoVerdySTAFF) January 26, 2026
■キャプテン#森田晃樹 選手
■副キャプテン#マテウス 選手#林尚輝 選手
PHOTO:Atsushi Kondo#verdy #東京ヴェルディ #東京V pic.twitter.com/Q9aJSQ2zcD