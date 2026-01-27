　東京ヴェルディは26日、2026シーズンのキャプテンと副キャプテンを発表した。その際に選手が着ていたプラクティスシャツが話題となっている。

　クラブは公式X(@TokyoVerdySTAFF)で「2026シーズン、東京ヴェルディのキャプテン・副キャプテンをお知らせします」と投稿。キャプテンのMF森田晃樹(25)、副キャプテンのGKマテウス(32)とDF林尚輝(27)が並んだ写真を掲載した。

　このポストにファンは「盤石なリーダーも健在で嬉しい」「これはいい写真」「全緑応援するしかない」「三人とも頑張れ!」「皆で良いシーズンにしましょう」などとコメント。また、「新しい練習着もかっこいい!」「デザイン解禁」「プラクティスシャツカッコよすぎる」「トレーニングウェアも超絶カッコいいな」「新プラシャツかっけー」「めちゃくちゃ欲しい」との声も上がった。