“なりすまし”で横浜FMを誹謗…J3鹿児島のスポンサーが声明「X社に報告をすると共に然るべき対応を」
長島研醸有限会社が26日にX(@nagashimakenjo)を更新し、横浜F・マリノスを巡る投稿について声明を発表した。
同社は「先日、横浜F・マリノス様の公式Xアカウントのポストに対するコメント欄に、弊社のXアカウント名(社名)に酷似したアカウント名を使い、誹謗するような書き込みを確認いたしました」と報告。「当該アカウントは、弊社とは一切関係はございません」としている。
続けて「弊社といたしましても、X社に報告をすると共に、然るべき対応を検討いたしております」と表明し、「横浜F・マリノスの関係者の皆様、サポーターの皆様にご不快な思いをさせてしまいました事をお詫び申し上げます」と述べた。
同社は14日にJ3の鹿児島ユナイテッドFCとオフィシャルトップパートナー契約を締結したことを発表。契約期間は2026年2月1日から2026年6月30日までとなっている。
同社は「先日、横浜F・マリノス様の公式Xアカウントのポストに対するコメント欄に、弊社のXアカウント名(社名)に酷似したアカウント名を使い、誹謗するような書き込みを確認いたしました」と報告。「当該アカウントは、弊社とは一切関係はございません」としている。
続けて「弊社といたしましても、X社に報告をすると共に、然るべき対応を検討いたしております」と表明し、「横浜F・マリノスの関係者の皆様、サポーターの皆様にご不快な思いをさせてしまいました事をお詫び申し上げます」と述べた。
同社は14日にJ3の鹿児島ユナイテッドFCとオフィシャルトップパートナー契約を締結したことを発表。契約期間は2026年2月1日から2026年6月30日までとなっている。