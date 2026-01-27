キャンペーン：TTArtisanなど交換レンズも対象に 焦点工房が「AmazonスマイルSALE」に参加中 各種マウントアダプターも
株式会社焦点工房は、1月27日（火）に始まった「AmazonスマイルSALE」に参加している。2月2日（月）23時59分まで、同社取り扱い製品をセール価格で販売する。
交換レンズブランドのTTArtisanや7Artisans、Thypoch、マウントアダプターのSHOTEN、TECHART、Fringerなど合計490点を用意するという。
例えばTTArtisanのAF単焦点レンズ「TTArtisan AF 40mm F2」は、通常価格から5％OFFの2万8,766円で購入できる。
セール期間
2026年1月27日（火）9時00分～2月2日（月）23時59分
対象ブランド
Thypoch、銘匠光学 TTArtisan、七工匠 7Artisans、SHOTEN、Fringer、TECHART、cam-in、Fotodiox、FUNMOUNT
対象製品（例）
TTArtisan AF 40mm F2 フルサイズ ブラック
30,280円→28,766円（5％OFF）
TTArtisan 25mm F2 APS-C
10,100円→9,595円（5％OFF）
TTArtisan AF 35mm f/1.8 II APS-C
23,860円→22,667円（5％OFF）
TTArtisan 11mm f/2.8 Fisheyeフルサイズ
40,370円→38,351円（5％OFF）
7artisans 35mm F1.4 III
31,820円→30,229円（5％OFF）
SHOTEN マウントアダプター LM-SE M
13,460円→12,958円（5％OFF）
cam-in フィルムケース
4,590円→4,630円（5％OFF）