子どもにも人気のパスタ味＆冷凍ハンバーグが大変身！レンチンでソースが作れるドリア3選


【画像で見る】ハンバーグ×カレーでファミレス並においしいドリアとは？

グラタンに比べて作るのに手間がかかりそうなドリアは、家庭では敬遠されがちな料理。でも、 レンチンしたソースや具にご飯を混ぜて焼くだけのドリアなら、超カンタン！　フライパンを使わないので、洗い物も減らせて一石二鳥です。今回は、子どもから大人まで大好きな、あのパスタの味をドリアで再現したレシピを2品、さらに冷凍ハンバーグを活用したレシピを1品、紹介します。

教えてくれたのは…

▷植田有香子さん

料理家。管理栄養士の資格を持ち、手軽で栄養バランスのよい料理を各メディアで発信。子どもの頃、母親が作ったドリアを食べて以来ドリアが大好き。

■ナポリタンドリア

これぞ王道！　ダブルチーズでまろやかなケチャップバター味

ナポリタンドリア


【材料・2人分】＊1人分608kcal／塩分3.5g

・温かいご飯 ・・・300g

・ウインナソーセージ ・・・5本

・ピザ用チーズ・・・ 50g

・玉ねぎ ・・・1/4個

・ピーマン・・・ 1個

■ A

　└バター ・・・20g

　└トマトケチャップ・・・ 大さじ4

　└ウスターソース ・・・小さじ1

　└洋風スープの素（顆粒）・・・ 小さじ1/3

　└塩 ・・・ひとつまみ

　└こしょう ・・・少々

・粉チーズ・・・ 大さじ1/2

【作り方】

1．玉ねぎは1cm四方、ピーマンは1.5cm四方に切り、ソーセージは1cm幅に切る。

2．耐熱ボウルに、Aを入れて混ぜ、ラップをかけて600Wで3分レンチンする。

3．取り出してご飯を加えて混ぜ、耐熱の器に入れてピザ用チーズを散らし、粉チーズをふる。オーブントースターで焼き色がつき、ご飯がぐつぐつするまで6〜8分焼き、好みでさらに粉チーズをふる。

■カルボナーラドリア

生クリームなしでカルボナーラ味ができる！

カルボナーラドリア


【材料・2人分】＊1人分588kcal／塩分2.7g

・温かいご飯・・・ 300g

・ベーコン（厚切り）・・・ 50g

・卵・・・ 2個

・ピザ用チーズ・・・ 60g

・玉ねぎ ・・・1/8個

■Ａ

　└牛乳・・・1/2カップ

　└おろしにんにく・・・ 少々

　└マヨネーズ・・・ 大さじ1

　└洋風スープの素（顆粒）・・・ 小さじ1/3

　└塩 ・・・小さじ1/4

・粉チーズ ・・・大さじ2

小麦粉　粗びき黒こしょう

【作り方】

1．玉ねぎは粗みじん切りにし、ベーコンは5mm幅に切る。

2．耐熱ボウルに玉ねぎを入れ、小麦粉大さじ1をまぶす。Aを加え、ボウルの底の粉をこそげながら混ぜ、ラップをかけて600Wで3分レンチンする。

3．取り出して、とろみがつくまで混ぜる。卵を割り入れて粉チーズを加え、卵を溶きほぐしながら混ぜる。ラップをかけて600Wで1分レンチンする。

4．取り出して混ぜ、ご飯を加えてさらに混ぜ、耐熱の器に入れてベーコン、ピザ用チーズの順に散らす。オーブントースターで焼き色がつき、ご飯がぐつぐつするまで6〜8分焼き、こしょう少々をふる。

■カレーハンバーグドリア

冷凍ハンバーグとルウを使ってファミレスみたいな一皿に

カレーハンバーグドリア


【材料・2人分】＊1人分622kcal／塩分3.2g

・温かいご飯・・・ 300g

・冷凍ハンバーグ（加熱ずみタイプのプレーン味）・・・ 4個（約120g）

・卵 ・・・2個

・ピザ用チーズ・・・ 50g

・トマトジュース（食塩不使用）・・・ 1カップ

・カレールウ・・・ 2皿分

【作り方】

1．耐熱ボウルに凍ったままのハンバーグ、トマトジュース、カレールウを入れ、少しすき間をあけてラップをかけ、600Wで6分レンチンする。

2．取り出してルウを溶かしながら混ぜ、ハンバーグを粗くくずし、ご飯を加えてさらに混ぜる。耐熱の器に入れて2カ所軽くへこませ、卵を割り入れてまわりにチーズを散らす。

3．オーブントースターで焼き色がつき、白身が固まるまで約10分焼く。好みでパセリのみじん切りをふる。

＊　＊　＊

「ハンバーグドリア」のようにソースの水分が多いドリアは、吹きこぼれないように少しすき間をあけてラップをかけましょう。紹介した3品は、どれも家族みんなが「おいしい！」と笑顔になること間違いナシのレシピです。ぜひ作ってみてくださいね！

※耐熱ボウルは口径約18cmのものを使用しています。

※クリーム系のドリアは、小麦粉が沈殿するとだま になり易いため、混ぜたらすぐ焼いてください。

※ドリアを焼いている途中でチーズが焦げそうになったら、アルミホイルで覆って火の当たりを具合を調整してください。

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

レシピ考案／植田有香子　撮影／木村 拓　スタイリング／河野亜紀　栄養計算／スタジオ食　編集協力／渡辺ゆき　撮影協力／UTUWA　

文＝高梨奈々