フライパン不要で洗い物もラク！ レンチンソースを混ぜて焼くだけ「超かんたんドリア」3選
グラタンに比べて作るのに手間がかかりそうなドリアは、家庭では敬遠されがちな料理。でも、 レンチンしたソースや具にご飯を混ぜて焼くだけのドリアなら、超カンタン！ フライパンを使わないので、洗い物も減らせて一石二鳥です。今回は、子どもから大人まで大好きな、あのパスタの味をドリアで再現したレシピを2品、さらに冷凍ハンバーグを活用したレシピを1品、紹介します。
▷植田有香子さん
料理家。管理栄養士の資格を持ち、手軽で栄養バランスのよい料理を各メディアで発信。子どもの頃、母親が作ったドリアを食べて以来ドリアが大好き。
■ナポリタンドリア
これぞ王道！ ダブルチーズでまろやかなケチャップバター味
【材料・2人分】＊1人分608kcal／塩分3.5g
・温かいご飯 ・・・300g
・ウインナソーセージ ・・・5本
・ピザ用チーズ・・・ 50g
・玉ねぎ ・・・1/4個
・ピーマン・・・ 1個
■ A
└バター ・・・20g
└トマトケチャップ・・・ 大さじ4
└ウスターソース ・・・小さじ1
└洋風スープの素（顆粒）・・・ 小さじ1/3
└塩 ・・・ひとつまみ
└こしょう ・・・少々
・粉チーズ・・・ 大さじ1/2
【作り方】
1．玉ねぎは1cm四方、ピーマンは1.5cm四方に切り、ソーセージは1cm幅に切る。
2．耐熱ボウルに、Aを入れて混ぜ、ラップをかけて600Wで3分レンチンする。
3．取り出してご飯を加えて混ぜ、耐熱の器に入れてピザ用チーズを散らし、粉チーズをふる。オーブントースターで焼き色がつき、ご飯がぐつぐつするまで6〜8分焼き、好みでさらに粉チーズをふる。
■カルボナーラドリア
生クリームなしでカルボナーラ味ができる！
【材料・2人分】＊1人分588kcal／塩分2.7g
・温かいご飯・・・ 300g
・ベーコン（厚切り）・・・ 50g
・卵・・・ 2個
・ピザ用チーズ・・・ 60g
・玉ねぎ ・・・1/8個
■Ａ
└牛乳・・・1/2カップ
└おろしにんにく・・・ 少々
└マヨネーズ・・・ 大さじ1
└洋風スープの素（顆粒）・・・ 小さじ1/3
└塩 ・・・小さじ1/4
・粉チーズ ・・・大さじ2
小麦粉 粗びき黒こしょう
【作り方】
1．玉ねぎは粗みじん切りにし、ベーコンは5mm幅に切る。
2．耐熱ボウルに玉ねぎを入れ、小麦粉大さじ1をまぶす。Aを加え、ボウルの底の粉をこそげながら混ぜ、ラップをかけて600Wで3分レンチンする。
3．取り出して、とろみがつくまで混ぜる。卵を割り入れて粉チーズを加え、卵を溶きほぐしながら混ぜる。ラップをかけて600Wで1分レンチンする。
4．取り出して混ぜ、ご飯を加えてさらに混ぜ、耐熱の器に入れてベーコン、ピザ用チーズの順に散らす。オーブントースターで焼き色がつき、ご飯がぐつぐつするまで6〜8分焼き、こしょう少々をふる。
■カレーハンバーグドリア
冷凍ハンバーグとルウを使ってファミレスみたいな一皿に
【材料・2人分】＊1人分622kcal／塩分3.2g
・温かいご飯・・・ 300g
・冷凍ハンバーグ（加熱ずみタイプのプレーン味）・・・ 4個（約120g）
・卵 ・・・2個
・ピザ用チーズ・・・ 50g
・トマトジュース（食塩不使用）・・・ 1カップ
・カレールウ・・・ 2皿分
【作り方】
1．耐熱ボウルに凍ったままのハンバーグ、トマトジュース、カレールウを入れ、少しすき間をあけてラップをかけ、600Wで6分レンチンする。
2．取り出してルウを溶かしながら混ぜ、ハンバーグを粗くくずし、ご飯を加えてさらに混ぜる。耐熱の器に入れて2カ所軽くへこませ、卵を割り入れてまわりにチーズを散らす。
3．オーブントースターで焼き色がつき、白身が固まるまで約10分焼く。好みでパセリのみじん切りをふる。
＊ ＊ ＊
「ハンバーグドリア」のようにソースの水分が多いドリアは、吹きこぼれないように少しすき間をあけてラップをかけましょう。紹介した3品は、どれも家族みんなが「おいしい！」と笑顔になること間違いナシのレシピです。ぜひ作ってみてくださいね！
※耐熱ボウルは口径約18cmのものを使用しています。
※クリーム系のドリアは、小麦粉が沈殿するとだま になり易いため、混ぜたらすぐ焼いてください。
※ドリアを焼いている途中でチーズが焦げそうになったら、アルミホイルで覆って火の当たりを具合を調整してください。
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
レシピ考案／植田有香子 撮影／木村 拓 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／渡辺ゆき 撮影協力／UTUWA
文＝高梨奈々