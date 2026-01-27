2児の母“くみっきー”舟山久美子、リニューアルした自宅を公開「家でか」「ドアの色と床の色とか植物も可愛すぎる」 “意外”なお気に入りスペースも紹介
2児の母で、タレント・実業家の“くみっきー”こと舟山久美子（34）が25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「お家をリニューアルしたので紹介します」と題し、“新しくなった”自宅のルームツアーを敢行した。
【動画】「家でか」「ドアの色と床の色とか植物も可愛すぎる」リニューアルした自宅を紹介する舟山久美子
1年半以上前に一度、ルームツアーを行っているが「だいぶね、変わったところがある」といい、リニューアルした室内のポイントを説明しながら紹介した。
とくに大きく変わったのは「洗面所」。ナチュラルなカラーの空間で、広々とした洗面台ではパソコン作業といった“仕事をする部屋”としても活用しているそうだ。
また、第2子の乳児期（2024年10月に第2子出産を報告）に使用していたおむつ替え台は、自分専用の“メイク棚”として再利用。
舟山は、リニューアルした洗面所について「ここが私の今の聖域すぎる空間」「ここができてから結構、集中することができるようになったなって。空間の切り替えじゃないけど、できるなと思ったので、すごいお気に入りスペースです」と話していた。
コメント欄には「家でか」「素敵なおうち」「お家、ドアの色と床の色とか植物も可愛すぎる」「とても参考になりました」「私もお部屋を整えて、お気に入りの植物など置きたいなと思いました」「わたしも洗面台で作業しようかな」「ルームツアー楽しかったです」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【動画】「家でか」「ドアの色と床の色とか植物も可愛すぎる」リニューアルした自宅を紹介する舟山久美子
1年半以上前に一度、ルームツアーを行っているが「だいぶね、変わったところがある」といい、リニューアルした室内のポイントを説明しながら紹介した。
とくに大きく変わったのは「洗面所」。ナチュラルなカラーの空間で、広々とした洗面台ではパソコン作業といった“仕事をする部屋”としても活用しているそうだ。
舟山は、リニューアルした洗面所について「ここが私の今の聖域すぎる空間」「ここができてから結構、集中することができるようになったなって。空間の切り替えじゃないけど、できるなと思ったので、すごいお気に入りスペースです」と話していた。
コメント欄には「家でか」「素敵なおうち」「お家、ドアの色と床の色とか植物も可愛すぎる」「とても参考になりました」「私もお部屋を整えて、お気に入りの植物など置きたいなと思いました」「わたしも洗面台で作業しようかな」「ルームツアー楽しかったです」などと、さまざまな反響が寄せられている。