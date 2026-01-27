『リブート』予告にネット騒然「マジ!?」「ということは安藤も…？」
俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）の第3話（2月1日放送）の予告映像が公開され、視聴者から大きな反響を集めている。
【予告あり】”ある人物”登場にネット騒然「マジ!?」
公式SNSは「妻VS偽装恋人！？ 10億円事件に新展開…！ さらなる狂気を生む。そして、亡き妻の苦悩と真実を知ることに――」と予告映像とともに投稿した。
視聴者が注目したのは、第2話で粛清されたはずの海江田（酒向芳）。予告映像にわずか数秒ながら姿を見せていることに、ネット上では「マジ!?海江田さん生きてるじゃん！」「海江田も予告で生きてたから同じくチャンスを与えられたのかな」「海江田先生、生きてるのか？ということは安藤も…？」「え、あ、ちょ、3話の予告で海江田先生が霧矢に銃を突き出してるんですが…なんで銃を突き出すようなことになったんだ？！？！あーーーーーもう気になるやないか」などの声が寄せられている。
