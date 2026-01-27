KKT熊本県民テレビ

衆議院選挙が27日、公示されました。熊本県内4つの選挙区には、これまでに14人が立候補を届け出ています。

立候補の受け付けは、午前8時半から始まりました。

■熊本1区　3人　届け出順
参政党　新人　山口誠太郎候補(36)
自民党　前職　木原稔候補(56)
中道改革連合　新人　鎌田聡候補(61)

■熊本2区　3人　届け出順
共産党　新人　益田牧子候補(75)
自民党　前職　西野太亮候補(47)
参政党　新人　前田智徳候補(47)

■熊本3区　3人　届け出順
自民党　前職　坂本哲志候補(75)
社民党　新人　橋村りか候補(53)
参政党　新人　霍田和佳候補(39)

■熊本4区　5人　届け出順
国民民主党　新人　上田至候補(49)
日本維新の会　元職　矢上雅義候補(65)
参政党　新人　植田貴俊候補(41)
共産党　新人　本村久美子候補(68)
自民党　前職　金子恭之候補(64)

立候補の届け出を済ませた各陣営は、県内各地で出陣式を行い候補者が第一声を上げました。
高市総理が総理を選択するための選挙だと強調する今回の衆院選。
立候補の届け出は、27日午後5時までで、投開票は2月8日に行われます。