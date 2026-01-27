【衆院選】熊本は4選挙区に14人が立候補
衆議院選挙が27日、公示されました。熊本県内4つの選挙区には、これまでに14人が立候補を届け出ています。
立候補の受け付けは、午前8時半から始まりました。
■熊本1区 3人 届け出順
参政党 新人 山口誠太郎候補(36)
自民党 前職 木原稔候補(56)
中道改革連合 新人 鎌田聡候補(61)
■熊本2区 3人 届け出順
共産党 新人 益田牧子候補(75)
自民党 前職 西野太亮候補(47)
参政党 新人 前田智徳候補(47)
■熊本3区 3人 届け出順
自民党 前職 坂本哲志候補(75)
社民党 新人 橋村りか候補(53)
参政党 新人 霍田和佳候補(39)
■熊本4区 5人 届け出順
国民民主党 新人 上田至候補(49)
日本維新の会 元職 矢上雅義候補(65)
参政党 新人 植田貴俊候補(41)
共産党 新人 本村久美子候補(68)
自民党 前職 金子恭之候補(64)
立候補の届け出を済ませた各陣営は、県内各地で出陣式を行い候補者が第一声を上げました。
高市総理が総理を選択するための選挙だと強調する今回の衆院選。
立候補の届け出は、27日午後5時までで、投開票は2月8日に行われます。