ロンドン自然史博物館に「ポケモン」ストアがオープン　「妖怪」「先輩」オックスフォード英語辞典に日本由来11語が改訂で追加

ロンドンの自然史博物館でポケットモンスターのポップアップショップがオープン。

こうした日本文化の人気を背景に“辞書”にも日本由来の言葉が増えています。

26日、ロンドンの自然史博物館にオープンしたのは、ポケットモンスターのポップアップストア。

ポケモン誕生から30年を記念した企画で、テーマは架空の生態学「ポケコロジー」です。

博物館の建築などに着想を得た限定グッズが販売され、ぬいぐるみなどが人気を集めていました。

こうした日本発の文化は言葉の面でも広がりを見せています。

世界で広く使われるオックスフォード英語辞典では、最新の改訂で日本語に由来する11の言葉が新たに加えられました。

追加されたのは「妖怪」や「先輩」「駅伝」「もったいない」「せんべい」「筆ペン」など。

この言葉、イギリスの人たちは、どれくらい知っているのでしょうか。

街の人は「この『薙刀（なぎなた）』が特に目をひいた。たぶん『妖怪』と『先輩』も知ってるかな」「『先輩』は聞いたことがある。でもよくわからなくて…それってアニメ？」などと話しました。

辞書に載っている日本語に由来する言葉は約600語にのぼるとされています。