高橋成美さんが屋外リンクで躍動

フィギュアスケートのペアで2012年世界選手権で銅メダルを獲得した高橋成美さんが、華麗な滑りを公開した。26日に自身のXを更新。現役引退から8年が経過しても軽快な動きを披露し、ファンからは様々な声が上がった。

高橋さんは自身のXで21秒の動画を公開。「スケート好きすぎて滅 昨日は贅沢に屋外リンク貸し切って遊びました」とし、5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」の「好きすぎて滅！」に合わせ、華麗なスケーティングを披露した。

2018年3月の現役引退から、まもなく8年。34歳でも軽快にリンクを舞う姿に、X上のファンからは様々な声が寄せられた。

「さすがのキレキレスケーティング！ 素敵です」

「技術？表現力？目が離せなくなって動画何周もした。か、かわいい」

「さすが成ちゃん 上手すぎる」

「なるみんこんなにまだ滑ってて感動」

「なんて華麗な滑り 美しい」

「技術が凄まじい」

高橋さんはマービン・トランとのペアで2012年世界選手権で銅メダルを獲得。木原龍一と出場した2014年ソチ五輪は団体5位、個人戦18位だった。



（THE ANSWER編集部）