ローソンにて、RPG「ドラゴンクエストVII Reimagined」の発売に合わせたキャンペーンが実施されている。キャンペーンの購入対象期間は1月26日より2月15日までで、応募対象期間は2月16日まで。

本キャンペーンは期間中に「プレイステーションストアカード」10,000円券を購入し、キャンペーンサイト内の応募フォームより応募をすることでグッズがあたるというもの。グッズはスライムとキングスライムを立体的に再現した雑貨「スマイルスライム ソルト＆ペッパー スライム＆キングスライム」で、応募者の中から抽選で30人にグッズが贈られる。

対象店舗は全国のローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100。対象となる券種は「プレイステーションストアカード 10,000円券」のみで、異なる金額のカードやデジタルギフトカード、「ドラゴンクエストVII Reimagined」のダウンロードカードなどは対象外となる。

