仮面ライダー生誕55周年記念作『アギトー超能力戦争ー』4.29公開決定！ 要潤「アギトは俳優人生の原点」
仮面ライダー生誕55周年記念作となる映画『アギトー超能力戦争ー』が、4月29日より公開されることが決定。ティザービジュアルと特報が解禁されたほか、キャストの要潤と賀集利樹、白倉伸一郎プロデューサーからのコメントも到着した。
【動画】超能力アクション大作誕生『アギトー超能力戦争ー』特報
仮面ライダー生誕の周年には、記念イヤーにふさわしい作品が制作されてきた。生誕45周年では、初代仮面ライダーである藤岡弘、演じる本郷猛／仮面ライダー1号を主人公に据え、金田治が監督を務めた『仮面ライダー1号』（2016）が制作された。生誕50周年には、庵野秀明が監督・脚本を務めた『シン・仮面ライダー』（2023）をはじめ、西島秀俊と中村倫也のダブル主演で話題となった『仮面ライダーBLACK SUN』（2022／Prime Video）、『仮面ライダーW』の続編をアニメ化した『風都探偵』（2022／U‐NEXT、MX）と、3つのプロジェクトが発表された。
そして2026年の生誕55周年にあわせて、『仮面ライダームービープロジェクト』の始動が発表され、1月7日からカウントダウンを開始。プロジェクト解禁10日前となる17日には平成仮面ライダー11作品の候補が発表され、どの作品が製作されるのか、ファンの予想や期待にあふれたコメントがSNSをにぎわせた。
そしてこの度ついに、仮面ライダー生誕55周年記念作として製作が決定したのは、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率（11.7％）を誇り、その人気から平成仮面ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた金字塔「仮面ライダーアギト」の新作『アギトー超能力戦争ー』。タイトルから「仮面ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された、大人が楽しめる超能力アクション大作だ。
主演は、映画「キングダム」シリーズなどに出演し、現在大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）で明智光秀を演じる要潤。TVシリーズ「仮面ライダーアギト」（2001／EX）では、警察官・氷川誠／仮面ライダーG3を演じ、俳優デビューした作品でもある。さらに、津上翔一／仮面ライダーアギトを演じた賀集利樹を筆頭に、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良、升毅、秋山莉奈、田辺季正、樋口隆則とオリジナルキャストが再集結し、作品を盛り上げる。
舞台は、人々が次々と“超能力”に目覚め始めた世界。その力を使い悪事に手をそめる者が多発する混沌とした状況の中、立ち上がったのはひとりの警察官・氷川誠（要潤）。特殊な力は持たないが、誰よりも真っ直ぐに正義を信じる実直で不器用な男だ。力を持つ者の“暴走”と、力なき者の“覚悟”。人間の進化と信念がぶつかり合う、究極のドラマと超能力アクションがここに誕生する。
ティザービジュアルは、「人類覚醒」というコピーと共に、半壊した仮面ライダーギルスの頭部が印象的に配されたもの。仮面ライダーギルスはTVシリーズ「仮面ライダーアギト」において、葦原涼（友井雄亮）が変身する仮面ライダー。人々が超能力に目覚め始めた世界を描く本作において、損壊した仮面ライダーギルスの頭部は何を意味するのか。仮面ライダー生誕55周年記念作にふさわしい、壮大な物語を想起させるビジュアルに仕上がった。
特報映像は、「人類覚醒」「“超能力”に目覚めた世界。人は力を手にした瞬間、“怪物”になる」という文字とともに、超能力に目覚めたと思しき人々が、その力を好き勝手に振るう様子が描かれる。そんな混乱する世界を前に、険しい表情を浮かべる氷川誠（要潤）と津上翔一（賀集利樹）の姿も。そして最後は、「仮面ライダー生誕55周年記念作 仮面ライダークロニクル 始動」の文字が映し出されて終了。仮面ライダーが新たなレーベルを生み出すことを予感させ、期待が大きくふくらむ映像となっている。
要は「アギトは自分にとって俳優人生の原点であり、挑戦と成長の始まりでした。時を重ねた今だからこそ表現できる想いと、当時の熱を胸に、作品に向き合いました。長年応援してくださった皆さん、そしてこの奇跡の機会をつくってくださった全ての方々に感謝を込めて、この映画を届けたいと思います」とコメント。
賀集は「新作決定を聞いた時は驚きましたが、井上先生の脚本を読み、撮影現場で当時の仲間たちと再会した瞬間、一気に津上翔一が目覚めました。4月29日、『アギト−超能力戦争−』劇場で会いましょう」と熱くメッセージ。
白倉伸一郎プロデューサーは「要潤さん演じる氷川誠は、変身しない。特殊能力もない。生身の体に強化服を装着するだけ。それでも彼は、強い意志で境界を超えていく。55周年。ライダーでしか描けない『変身』の物語をお届けしたい」とコメントを寄せている。
映画『アギトー超能力戦争ー』は、4月29日より全国公開。
キャスト、プロデューサーのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■要潤（氷川誠役）
仮面ライダー55周年、そしてアギト25周年という節目の年に、25年ぶりに主演として再びこの世界に戻って来られたことを、心から嬉しく、光栄に思います。アギトは自分にとって俳優人生の原点であり、挑戦と成長の始まりでした。時を重ねた今だからこそ表現できる想いと、当時の熱を胸に、作品に向き合いました。
長年応援してくださった皆さん、そしてこの奇跡の機会をつくってくださった全ての方々に感謝を込めて、この映画を届けたいと思います。
■賀集利樹（津上翔一役）
「仮面ライダー生誕55周年」という大切な冠をアギトが担うこと、一人の表現者として感慨深く、再び「アギト」として帰って来られたことを心から光栄に思います。
新作決定を聞いた時は驚きましたが、井上先生の脚本を読み、撮影現場で当時の仲間たちと再会した瞬間、一気に津上翔一が目覚めました。4月29日、『アギト−超能力戦争−』劇場で会いましょう。
■白倉伸一郎（プロデューサー）
仮面ライダーの「変身」とは何か？肉体が変化するのか、はたまた仮面やスーツを装着しているのか？55年間、いまだ答えはない。でも、曖昧だからこそライダーなのだ。仮面ライダーとは、人間と怪人という揺らぐ境界線を踏み越える人のことなのだから。
要潤さん演じる氷川誠は、変身しない。特殊能力もない。生身の体に強化服を装着するだけ。それでも彼は、強い意志で境界を超えていく。
55周年。ライダーでしか描けない「変身」の物語をお届けしたい。
