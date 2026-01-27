乃木坂46・梅澤美波、水着姿で上目遣い！ 2nd写真集『透明な覚悟』封入ポストカード第2弾公開
2月3日に発売される乃木坂46・梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）の封入特典ポストカード6種より第2弾カットが公開された。
【写真】ラフなまとめ髪も新鮮！ プールで撮影された水着姿の封入ポストカード第2弾カット
本書は、乃木坂46の3期生・梅澤美波の約5年半ぶりとなる写真集。イタリアで撮影され、雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。
封入特典ポストカード第2弾は、チンクエテッレのリゾートプールで撮影した上目遣いカット。雲ひとつない晴天の中、「実はかなり眩しくて目を開けているのが本当に大変だった！」というこのカット。そんな苦労を感じさせない、“大人のお姉さん”な表情を見せてくれている。
乃木坂46・梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』は、光文社より2月3日発売。定価2800円（税込）。
