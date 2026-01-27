『ほどなく、お別れです』入場者プレゼント、浜辺美波＆目黒蓮を写すフィルム風しおり配布決定
浜辺美波とSnow Man・目黒蓮がダブル主演する映画『ほどなく、お別れです』の入場者プレゼントとして、公開日の2月6日〜8日までの3日間限定で“オリジナルフィルム風しおり”（全国合計50万枚限定 ※なくなり次第終了）の配布が決定した。
【写真】美空（浜辺美波）と漆原（目黒蓮）の魅力が際立つキャラビジュ
「小学館文庫小説賞」の大賞受賞作で、現在累計70万部を突破している長月天音の「ほどなく、お別れです」シリーズ（小学館文庫刊）を実写映画化。就職活動に全敗し途方に暮れる中、とあるきっかけで葬儀会社にインターンとして就職した清水美空（浜辺美波）と、そんな彼女を厳しく指導する指南役の葬祭プランナー・漆原礼二（目黒蓮）がタッグを組み、“最高の葬儀”を目指す物語だ。
浜辺、目黒のほか、森田望智、光石研、志田未来、渡邊圭祐、野波麻帆、原田泰造、西垣匠、久保史緒里、古川琴音、北村匠海ら総勢10名の実力派キャストが集結し、作品を豪華に彩る。
3日間限定の入場者プレゼント“オリジナルフィルム風しおり”は、静かな雲が広がる空の下で葬儀を執り行う美空と漆原の姿、ある印象的なシーンでそれぞれ遠くを見つめる2人、そして“別れ”や“希望”の花言葉を持ち、作品を象徴する存在としてたびたび登場している花・タンポポ―そんな心に残る4つのシーンをまとめた、エモーショナルで美しいしおりに。
作中の名シーンを、いつでも手元で眺めることができる、この機会でしか手に入らない特別な1点となっている。
映画『ほどなく、お別れです』は、2月6日全国公開。
【写真】美空（浜辺美波）と漆原（目黒蓮）の魅力が際立つキャラビジュ
「小学館文庫小説賞」の大賞受賞作で、現在累計70万部を突破している長月天音の「ほどなく、お別れです」シリーズ（小学館文庫刊）を実写映画化。就職活動に全敗し途方に暮れる中、とあるきっかけで葬儀会社にインターンとして就職した清水美空（浜辺美波）と、そんな彼女を厳しく指導する指南役の葬祭プランナー・漆原礼二（目黒蓮）がタッグを組み、“最高の葬儀”を目指す物語だ。
3日間限定の入場者プレゼント“オリジナルフィルム風しおり”は、静かな雲が広がる空の下で葬儀を執り行う美空と漆原の姿、ある印象的なシーンでそれぞれ遠くを見つめる2人、そして“別れ”や“希望”の花言葉を持ち、作品を象徴する存在としてたびたび登場している花・タンポポ―そんな心に残る4つのシーンをまとめた、エモーショナルで美しいしおりに。
作中の名シーンを、いつでも手元で眺めることができる、この機会でしか手に入らない特別な1点となっている。
映画『ほどなく、お別れです』は、2月6日全国公開。