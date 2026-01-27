羽生結弦、4年ぶりに「anan」SPエディション表紙に！ 綴じ込み付録でスケーティングシーンのポストカードも
プロフィギュアスケーターの羽生結弦が、2月4日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2482号スペシャルエディションの表紙に登場。4年ぶりとなる「anan」表紙は、エレガントな白い衣装に身を包み、静かに客席を見上げる横顔がひと際麗しく、今にも客席の喝采が聞こえてきそうな一枚となった。
【写真】羽生結弦が登場する「anan」2482号SPエディション綴じ込み付録のポストカード
プロ転向後、今回初めて「anan」のスペシャルエディション表紙を飾る羽生結弦。現役時代には実に6回も表紙に登場しており、「anan」55年の歴史のなかでもアスリートとして最多の記録となっている。選手時代、華麗なスケーティングで観客を魅了し、大舞台で世界の頂点に立ち続けた彼の勇姿は今も我々の脳裏に鮮明に刻み込まれている。そしてプロ転向後はそのエネルギーと才能をショーの制作に注ぎ、最先端の演出を凝らしたプログラムを次々に生み出している。4月には単独公演「Yuzuru Hanyu “REALIVE” an ICE STORY project」の開催を控えている。
今回の表紙が実現したのは、『羽生結弦“THE ART” CALENDAR 2026.4‐2027.3』を「anan」が手がけたことがきっかけ。選手時代、羽生の「anan」表紙を何度も担当したフォトグラファーの能登直の写真で、特装加工、厚紙額縁つきのカレンダーを「anan」が制作。カレンダーは存在感のあるB3変形サイズに特装加工を施した一枚仕立てで、アートという視点から選んだ14点の写真が収録されている。カレンダー収録カット以外にもステキな写真があり、本誌のページでも他の写真を掲載することが決定した。
今回の「anan」表紙にはカレンダーと同様の特装加工が施されており、羽生にふさわしくスペシャル感漂う一冊に。発売前のカレンダーの質感も、先がけて体感できる。なお、カレンダーは完全受注生産で、2月4日締切となっている。
中ページにはショーのプログラムや練習風景の写真とともにフォトグラファーの能登のインタビューも収録。天才少年と言われた頃の仙台での出会いから、カメラマンという立場で痛感する彼の並外れたスキルと進化、人としての魅力などを率直な言葉で語っている。
また、羽生が表紙のスペシャルエディションだけに、スケーティングシーンがオリジナルデザインされたポストカードが8枚、綴じ込み付録としてついている。裏側にはリンクの氷の表面がプリントされている。
同号では、「ボディコントロール2026」特集をおくる。壁さえあれば実践できるウォールピラティス、寝たままウエストしぼり、バランスよく整えるコンディションウォーク、シルエット美人になれる首肩ほぐしトレ、料理家の調整レシピ、脂質起動など、話題のメソッドを紹介。
さらにMAZZELのRYUKI＆EIKI、原因は自分にある。の大倉空人＆杢代和人のバディグラビアも。短期集中連載「なにわ男子カレンダーへの道」＃04には西畑大吾、連載「Aぇ! 男たち」に正門良規が登場する。
「anan」2482号スペシャルエディションは、マガジンハウスより2月4日発売。定価1300円（税込）。
