女優の後藤久美子（５１）の美しさに目をうばわれる動画を長女が公開した。

後藤とフランスの元Ｆ１レーサーのジャン・アレジ氏夫妻の長女エレナ・アレジ・後藤（２９）が２７日までにインスタグラムのストーリーズに幼少期の動画をアップ。英語で「クリスマスプレゼントとして祖母からもらった小さなタイムカプセル、子どもの頃のＶＨＳテープ」と文字を載せ、プライベートの集まりと見られる食事会の様子を公開した。

動画の中でエレナを優しく見つめた後、両手を挙げてフリフリするおちゃめな姿も。後藤が２０代のころの動画と見られ、薄化粧でも目を引く美しさが際立っている。アレジ氏の姿もチラリと映っている。

元祖「国民的美少女」のゴクミとして人気を集めた後藤はアレジ氏と３児をもうけており、長男はレーシングドライバーのジュリアーノ・アレジ。現在２９歳の長女・エレナは英ロンドンの映画学校を卒業し、フランス語、日本語はもちろん、英語、イタリア語も日常会話レベルで、さらにドイツ語、ロシア語の計６か国語が堪能という。母と同じオスカープロモーションで２０１７年にデビューした。