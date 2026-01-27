hitomiとNikoんが対バン東名阪ツアー開催
hitomiとNikoんが、ツーマン東名阪ツアー＜hitomiとNikoん / LIVE TOUR 2026＞の開催を発表。本日正午より、チケットの予約受付が開始された。
両者とも、レーベル「maximum10」に在籍するアーティスト。SNSによれば、今後、楽曲の制作を共にする予定もあるとのこと。
Nikoんは、3月21日(土)に、東京・渋谷のSpotify O-EASTで、hitomiは、3月28日(土)に、同じく、東京・渋谷のduo MUSIC EXCHANGEにて、それぞれのワンマン公演を控えている。
今回、いずれかのワンマン・チケットを購入済みの来場者は、当日のツアー会場にて、1,000円がキャッシュバックされる。
＜hitomiとNikoん / LIVE TOUR 2026＞
開催日時/会場：
2026年3月4日(水) / 愛知県・名古屋 RAD HALL
18:00 開場 / 19:00 開演
2026年3月10日(火) / 大阪府・難波 Yogibo META VALLEY
18:00 開場 / 19:00 開演
2026年3月18日(水) / 東京都・新代田 LIVE HOUSE FEVER
18:00 開場 / 19:00 開演
出演者：
hitomi（BAND SET）、Nikoん
チケット：
前売り 3,900円 / 当日 4,500円（別途１ドリンク代）
hitomiオフィシャルFC先行（抽選）：https://fanicon.net/ticket/7284
オフィシャル先行（抽選）：https://l-tike.com/st1/hitominikon26oftk
※ 3/21(土)に東京・渋谷/O-EASTで開催されるNikoんのワンマン公演、あるいは、3/28(土)に東京・渋谷/duo MUSIC EXCHANGEで開催されるhitomiのワンマン公演、いずれかのチケットをお持ちの方は、当日、会場にて1,000円キャッシュバック
hitomi / INFORMATION
・New Digital Single「Stand by…」配信中
リンク：https://hitomi.lnk.to/stand-by
テレ東ほか 水ドラ25「この愛は間違いですか〜不倫の贖罪」オープニングテーマ
・Live Best Album「Re:CONNECT」配信中
リンク：https://hitomi.lnk.to/30th_Anniversary_RE-CONNECT
・ワンマンライブ「hitomi Live 2026 - STAND BY」
2026年3月28日(土) / 東京都・渋谷 duo MUSIC EXCHANGE
ローソンチケット：https://l-tike.com/hitomi/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/hitomi/
イープラス：https://eplus.jp/hitomi2026/
※ 指定席はソールドアウト
Nikoん / INFORMATION
・2nd Album「fragile Report」（CDのみ）発売中
※前代未聞の初回限定封入特典「47都道府県ツアー招待券」付き
EC：https://nikon.lnk.to/fragile_report
・リリースツアー「fragile Report RELEASE TOUR」
2026年2月22日(日) / 新潟県・新潟 GOLDEN PIGS BLACK
2026年2月23日(月•祝) / 宮城県・仙台 enn 2nd
2026年2月28日(土) / 広島県・広島 ALMIGHTY
2026年3月1日(日) / 香川県・高松 TOONICE
2026年3月7日(土) / 北海道・札幌 SPiCE
2026年3月11日(水) / 愛知県・名古屋 CLUB UPSET
2026年3月13日(金) / 福岡県・福岡 Queblick
2026年3月15日(日) / 鹿児島県・鹿児島 SR HALL
2026年3月20日(金•祝) /大阪府・心斎橋 ANIMA
2026年3月21日(土) / 東京都・渋谷 Spotify O-EAST（ワンマン）
チケット：https://eplus.jp/nikon/