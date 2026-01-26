【東京都渋谷区】Minimalの新作含む5種を味わえる「スイーツお試しセット2026」限定発売



スペシャルティチョコレート専門店「Minimal - Bean to Bar Chocolate - (ミニマル)」は、新作を含む5つのスイーツとドリンクがセットになった「スイーツお試しセット2026」を発売する。Minimal The Baking 代々木上原にて、1月23日(金)〜3月末の期間限定で提供する。

5つのスイーツとドリンクを楽しめる限定セット

「スイーツお試しセット2026」は、チョコレート・生菓子・焼き菓子を楽しむことができるうえ、好みのドリンクを選べる限定商品だ。

セット内容は、まず「ザ・シングルオリジン」より、2026年新レシピバージョンで、カカオの異なる2種のボンボンショコラ。次に「ミニマルバウム -カット-」より、“タンザニア”と“ブロンド”、2種のバウムクーヘン。これに、お好きなガトーショコラ1スライスとドリンクが付いてくる。ドリンクは、1杯1杯丁寧にハンドドリップで淹れるスペシャルティコーヒーや、ラテ、ティーなど好きなものを選ぶことができる。



「ザ・シングルオリジン」は、その名の通り「単一産地」をテーマにしたボンボンショコラ。個性が異なる8カ国のカカオ豆を厳選し、豆からチョコレートのレシピを繊細に調整。“世界で最もカカオの違いがわかりやすいボンボンショコラ”を目指した商品で、カカオ豆による味わいや個性の違いを楽しめる。



「ミニマルバウム」は「タンザニア」「ブロンド」の2種類あり、いずれもチョコレートを生地に限界まで混ぜ込み焼き上げた“チョコレートを存分に味わうバウムクーヘン”。タンザニアは、果実のようなふくよかな甘味を感じるタンザニア産のカカオ豆からつくるチョコレートを生地に混ぜ合わせ、しっとり食感に焼き上げている。「満足感と軽やかさ」という矛盾するふたつの魅力を両立した一品。一方のブロンドは、ホワイトチョコレートをローストしてつくる“ブロンドチョコレート”を使用したバウムクーヘン。風味豊かなしっかりとした食感で、ミルクキャラメルのような香ばしさと優しいコク、上品な甘さが特徴だ。なお、商品の仕入れ状況により、内容に変更がある場合があるという。



同セットの「ガトーショコラ」は、ガトーショコラ専門店である販売店舗の代々木上原店の多数の商品から選択できる。いずれもカカオ豆の選定や焼き方(火入れ)などを調整し、カカオという素材の魅力を引き出したガトーショコラで、季節限定で苺を使ったガトーショコラも用意されている。

なお、セットの内容は商品入荷状況によっては一部変更される場合があるという。価格は2,150円(税込)で、Minimal The Baking 代々木上原にて3月末まで期間限定発売される予定だ。

カカオ・チョコレートの職人チーム「Minimal」



「Minimal」は、国内外の星付きレストランやトップパティスリーで腕を磨いてきたパティシエ・ショコラティエ・職人たちが、チームワークを組んでチョコレートやスイーツをつくっている。世界のカカオ産地を訪れ、良質なカカオ豆から職人が一つ一つ手仕事でチョコレートの製造をしているブランドだ。

素材のカカオは現地で発酵・乾燥作業の研究やレクチャーを行い、カカオ農家と一緒に高品質で価格に見合うフレーバーを開発。素材を活かす思想と独自製法により、国際品評会で10年連続で合計103賞を受賞している。

バレンタインのチョコレート選びに迷っている人も、一度にさまざまなスイーツを楽しみたい人も、一度試してみては。

■「スイーツお試しセット2026」販売情報

価格：2,150円(税込)

販売期間：1月23日(金)〜3月末を予定

販売店舗：Minimal The Baking 代々木上原

住所：東京都渋谷区上原 1-34-5

アクセス：各線「代々木上原駅」徒歩2分

営業時間：11:00〜19:00(定休日なし)

Minimal公式HP：https://mini-mal.tokyo

