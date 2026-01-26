【北海道北広島市】ファイターズファンに向けた銀行サービス「F NEOBANK」で、キャンペーンを実施中！



住信SBIネット銀行とファイターズ スポーツ＆エンターテイメントは、北海道日本ハムファイターズファンに向けた銀行サービス「F NEOBANK」において、3月31日(火)にエスコンフィールドHOKKAIDOで開催される千葉ロッテマリーンズ戦のペア観戦チケットが当たるキャンペーンを実施している。

キャンペーン期間は、1月19日(月)〜2月1日(日)、対象支店はファイターズ支店だ。

キャンペーンの取引条件について

キャンペーンの取引条件は、「F NEOBANK(住信SBIネット銀行ファイターズ支店)を新規口座開設すること」「F NEOBANK(住信SBIネット銀行ファイターズ支店)の口座に1回で50,000円以上入金すること」「指定のエントリーページからエントリーを完了すること」を全て満たすこと。

キャンペーン開始前に既にF NEOBANK(住信SBIネット銀行ファイターズ支店)の口座を開設したことがある人や、住信SBIネット銀行の口座からの入金、複数回に分けて合計で50,000円以上を入金した人は対象にならない。

2月1日(日)23時59分までに入金すれば対象となる。

抽せんで10組20名にペア観戦チケットをプレゼント

取引条件を満たした人の中から抽せんで10組20名に、3月31日(火)千葉ロッテマリーンズ戦のペア観戦チケットがプレゼントされる。席種は選べない。

特典提供時期は2月6日(金)を予定。当せん者には、F NEOBANK(住信SBIネット銀行ファイターズ支店)のアプリ内メッセージボックスに電子チケットが送付される。

特典の発送をもって当せん者の発表となる。電話やメールでの当せん結果の質問には答えられないとしている。

キャンペーンの注意事項について

今回のキャンペーンは、住信SBIネット銀行とファイターズが実施するキャンペーン。キャンペーンの内容は、予告なく変更、または中止される場合がある。また、新規口座開設は、郵送での口座開設の場合など、10日〜2週間程度かかる場合があるため、余裕を持って口座開設申込を行おう。

「口座凍結、住信SBIネット銀行が定める各種取引規定に違反した場合」「利用者の不正行為により、住信SBIネット銀行がキャンペーン対象外と判断した場合」のいずれかに該当した場合、キャンペーン対象外となるため注意しよう。

住信SBIネット銀行とファイターズ スポーツ＆エンターテイメントが実施しているキャンペーンをきっかけに、住信SBIネット銀行についてチェックしてみては。

キャンペーンエントリーページ：https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20260119_004850

「NEOBANK®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第5953666号。

「ネオバンク®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第455993号。

(ソルトピーチ)