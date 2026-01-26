子どもの年齢や発達段階に応じて使える「音の出るデジタル絵本」無償提供開始！



総合学院テクノスカレッジ(東京工学院専門学校／東京エアトラベル・ホテル専門学校)は、発達支援療育に取り組むアース・キッズと連携し、子どもたちの多様なニーズに応える「音の出るデジタル絵本」を制作。

アース・キッズが運営する、育児・保育・療育を繋ぐことをコンセプトとした総合情報メディア「チャイルドラボ」にて、1月より無償でのコンテンツ提供を開始した。

「音の出るデジタル絵本」の特長

「音の出るデジタル絵本」は、音やイラスト、遊び要素など多彩なコンテンツを組み合わせた絵本で、年齢や発達段階に応じて柔軟に利用できるのが特長。文字が読めない子や耳の聞こえない子も楽しめる内容となっている。

ナレーションON/OFFや音声パターンの選択、速度調整、文字表示の有無など、子どもたちの多様なニーズに対応できる工夫を盛り込み、動物の影やリンゴを渡す仕掛け、ノック音など、子どもたちが触って楽しめる要素も取り入れた。

また、優しい配色や適度な絵柄、音のバランス調整により、長時間見ても疲れにくい工夫も施されている。

取り組みの背景

総合学院テクノスカレッジでは、すべての学科において、学科横断のプロジェクト型授業「TECHNOSゼミ」を実施。そこでは、企業や自治体と連携しながら、課題解決に向けた企画提案を行うなど、実践的な学修を進めている。

2025年に開始したアース・キッズとの産学連携では、こども科の学生が、アース・キッズが運営する児童発達支援・放課後等デイサービス「スタジオそら」での発達支援経験から子どもたちへの学びを深めるという実学をはじめ、総合情報メディア「チャイルドラボ」にて、学生の創造性を生かした新たなコンテンツを開発するなどの協働を推進している。

企画・制作のポイント

「音の出るデジタル絵本」の企画・制作は、総合学院テクノスカレッジの音響芸術科2年生が「TECHNOSゼミ」で取り組んだもので、音を活用したコンテンツを通じてビジネス思考や発想力を養うことを目的としている。

制作にあたっては、学生が発達支援療育を手掛けるアース・キッズを訪問し、「スタジオそら」を見学後、デジタル絵本に関する意見交換を実施。特に絵本を使うときの工夫や選び方なども教えてもらったそう。

また、実際に絵本を使う場面が多い保護者や、同学の敷地内にある「きしゃぽっぽ保育園」の保育者を対象に、アンケートやインタビューを行い、ニーズや懸念点、デジタル絵本への反応を調査。子どもだけでなく育児や発達支援(療育)に関わる人たちの声も反映させた。

具体的には、スマートフォンやタブレットがあればいつでもどこでも読めること、ナレーション機能付きで文字が読めない子どもでもひとりで楽しむことができること、擬音をたくさん入れたバージョンと文章をしっかり入れたバージョンの2つの文章パターン、男声・女声の2つのナレーションパターンから選択でき、複数のパターンで楽しめること、あいさつや朝の準備、数字など、自然に身につく学びの要素を含んでいることだ。

イラスト、ナレーション、プログラミングにおいては、他学科の学生の協力も得て、学生ならではの発想を取り入れたオリジナルコンテンツが完成した。

アース・キッズについて

アース・キッズは、「子どもたちのために。以上。」という企業理念のもと、すべての子どもたちが公平に可能性にチャレンジできる社会を創ることを目指している。

同社が運営する「スタジオそら」では、発達が気になる子どもたちに合わせた発達支援プログラムを提供。楽しく学びながら成長できることをサポートしている。

「チャイルドラボ」では、育児・保育・発達支援分野にわたる情報を記事や動画で発信し、保護者・教育者・保育者の学び合いを促進している。

このほか、発達支援に関する研究を行う「発達障害療育研究所」も運営。発達障害や発達支援に関する情報収集や分析、専門家や関係機関との事例・情報共有を行い、より良い支援と人材育成を目的として設立された機関だ。

総合学院テクノスカレッジについて



総合学院テクノスカレッジは、エンタメ、スポーツ・教育などを学ぶ東京工学院専門学校と、エアライン、語学、観光分野などを学ぶ東京エアトラベル・ホテル専門学校の2校、計30学科が一つのキャンパスに集う教育機関。

社会の縮図を体感できる施設・設備が揃っており、学生が自身の専門分野以外の他学科とも協同しながら多角的に学べるところが特長だ。

オックスフォード大学をはじめとする海外姉妹提携校との交流を通して、グローバルな情報や人脈とのコミュニケーションスキルを手に入れるプログラムを実施。「専門士」や「高度専門士」の資格と併せて、大卒資格(学士)を取得できる「大学コース」を全学科に設置するなど、幾通りにもカスタマイズできる履修プランを展開している。

子どもたちの多様なニーズに応える「音の出るデジタル絵本」をチェックしてみては。

アース・キッズ HP：https://earth-kids.com

総合学院テクノスカレッジ HP：https://www.technosac.jp

